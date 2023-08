Megvan az alku, szakad a gázár!

Megszületett az előzetes egyezség a szakszervezetek és a Woodside Energy között a legnagyobb kapacitású ausztrál LNG-kitermelő egység kapcsán, így jó eséllyel elhárul a sztrájkveszély, ez pedig beszakította a csütörtök reggeli kereskedésben az ázsiai és európai gázárakat. A szeptemberi határidős TTF gázár emiatt átmenetileg 30 euró alá szakadt megawattóránként, pedig két napja még bőven 40 euró felett járt.

A csütörtök hajnali fejlemények szerint mind a szakszervezeti, mind a munkáltatói oldal pozitívan nyilatkozott az előzetesen megkötött egyezségről, amelyről ausztrál idő szerint ma éjjelig szavaznak még a munkavállalók, hogy tényleg elfogadják-e. Ha igen, akkor a Woodside Energy North West Shelf kitermelő egységeinél, amelyek a legnagyobb kapacitásúak Ausztráliában, tényleg elhárul a sztrájkveszély.

Közben az is fontos, hogy amint rámutattunk: a Chevron LNG-egységeinél is sztrájkveszély van, ott ma és jövő hétfő között derül ki a munkavállalói szavazások eredménye, hogy elinduljanak-e a sztrájk felé a szakszervezeti illetékesek. Mindez tehát afelé mutat, hogy az ázsiai és európai gázár volatilitása még egy ideig megmaradhat amellett is, hogy a kínai gazdaság növekedése körüli komoly aggodalmak a gáz iránti keresletre is rányomják a bélyegüket, illetve Európában 92% közelében, történelmi csúcson jár a gáztárolók töltöttsége.

A TTF szeptemberi határidős jegyzése a csütörtök reggeli kereskedésben átmenetileg 30 euró alá szakadt, aztán 32 euróig emelkedett a tegnap esti 36 euró körüli záráshoz képest, tehát 10% feletti még így is az esés mértéke.

Forrás: tradingeconomics.com

Címlapkép forrása: Shutterstock