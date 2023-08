Szeptemberig még a régi, kedvező szabályokkal lehet bizalmi vagyonkezelési konstrukciót létrehozni

Aki szeretné még kihasználni a bizalmi vagyonkezelési konstrukció egyik legnagyobb adóelőnyét, az adómentes felértékelés lehetőségét, szeptember közepéig még élhet a kedvező szabályokkal. Ezután ugyan szigorodni fognak a vagyonkezelésre vonatkozó rendelkezések, de a konstrukció egyéb előnyei miatt a jövőben is érdemes lesz mérlegelni a struktúra kialakítását a vagyon egységének megőrzése, vagy az örökösödés rugalmasabbá tétele érdekében. Ugyanakkor fontos alaposan átgondolni a családi, a jogi és az adózási következményeket is.

Az alábbiakban Menczel-Kiss Gellért, a LeitnerLeitner partnerének írását közöljük.

Mielőtt a szeptembertől hatályos új szabályokat áttekintjük, érdemes a bizalmi vagyonkezelés feltételeivel, előnyeivel általánosságban megismerkedni!

Mit jelent a bizalmi vagyonkezelés?

A bizalmi vagyonkezelés az angolszász jogrendszerben bevett trust-hoz hasonlóan egy szerződés megkötésével jön létre, mellyel a vagyonrendelő vagyonelemeit (ingók, ingatlanok, üzletrészek, követelések) egy vagyonkezelőre ruházza át, és megjelöli, hogy kinek a javára kell kezelni és kiadni azokat, vagyis ki lesz a kedvezményezettje a konstrukciónak. Fontos tudni, hogy a bizalmi vagyonkezelésbe kerülő vagyon teljesen elkülönül a vagyonrendelő, a kedvezményezett és a vagyonkezelő saját vagyonától is. Ugyanakkor maga a vagyonrendelő is lehet a bizalmi vagyonkezelő és/vagy kedvezményezett is.

Mik a bizalmi vagyonkezelés előnyei, céljai?

a vagyon védelme: a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon például nem végrehajtható a tulajdonos adóssága miatt vagy egy válási vitában. Kivéve, ha a vagyonrendelő már tudta, hogy vagyonával szemben van egy jogos követelés a bizalmi vagyonkezelésbe adáskor, ilyenkor visszakövetelhető a vagyon a vagyonkezelőtől.

a vagyon egységesítése: akár több családtag is átadhatja vagyonát egy bizalmi vagyonkezelőnek, így ezek együttes működtetése nagyobb előnyökkel járhat.

generációváltás megkönnyítése, örökösödési viták megelőzése: ezzel az eszközzel meg lehet előzni, hogy a tulajdonos halálakor esetlegesen bekövetkező viták megbénítsák egy cég működését, vagy felszabdalják az egységes tulajdont. A bizalmi vagyonkezelésbe kerülő vagyontárgyak nem képezik a hagyatéki eljárás részét. A szerződésben a vagyonrendelő kijelölheti, hogy ki mikor milyen mértékben juthat hozzá a vagyonhoz.

adóelőnyök: az adósemlegesség mellett a bizalmi vagyonkezelés létrehozásával 2023 szeptemberéig az alapító adófizetési kötelezettség nélkül fel tudja értékelni vagyonát piaci értékre. Így a későbbi értékesítésből származó tőkenyereséget adómentessé lehete tenni.

Mi változik a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatban szeptembertől?

Szeptembertől a vagyonrendelést értékesítésnek kell tekinteni, vagyis ha a vagyonrendelő felértékeli részesedését a piaci értékre, és az magasabb, mint a könyvszerinti érték, a különbözet után 15%-os személyi jövedelemadót és bizonyos esetekben szociális hozzájárulási adót kell fizetni. Azonban ha a vagyont csak a vagyonrendelő halála után adják ki, akkor a vagyonrendeléskor továbbra is adómentes lesz a felértékelés. Ha azonban mégis a vagyonrendelő halála előtt fizetik ki a tőkét, a kedvezményezettnek 20%-kal magasabb adót kell megfizetnie.

Ugyanakkor nem kötelező a vagyon piaci értékre történő felértékelése a bizalmi vagyonkezelésbe adáskor, így csak akkor kell majd megfizetni az adót, amikor a vagyontárgyakat kiadják a kedvezményezett részére. A felértékeléshez kapcsolódó adófizetés tehát halasztható lesz, bár nem kerülhető el.

Adómentes lehet a felértékelés akkor is, ha a vagyonrendelő a bizalmi vagyonkezelést halála esetére, a halála napjára rendeli el. Ebben az esetben azonban azzal is számolni kell, hogy mivel a bvk a halállal összefüggésben jön létre, a vagyon addig nem különül el, így védelmet sem élvez, továbbá a kötelesrészt is ki kell adni, noha a felértékeléshez kapcsolódó adómentesség elérhető lesz ily módon.

Mivel az új szabályok miatt sokkal gyorsabban kell dönteni, a jövőben pedig gondosabb tervezésre, alaposabb végiggondolásra lesz szükség, érdemes a folyamatba jogászokon kívül adótanácsadókat is bevonni. A jelenlegi szabályok mellett még kialakítható a kedvező konstrukció, azonban nem árt sietni, hiszen a bizalmi vagyonkezelés létrehozását és a vonatkozó kérelmet szeptember közepéig be kell jelenteni. A LeitnerLeitner szakértői egyaránt segítséget tudnak nyújtani a vagyonrendelői szándék és családi viszonyok felmérésében, a cégstruktúra vizsgálatában, a cégértékelésben, az előzetes átszervezésében a generációváltás, cégértékesítés, külső menedzsment bevonásának lehetőségét is figyelembe véve. A komplex kezelés mindenképpen a strukturált gondolkodást és teljes körű vizsgálatot előfeltételezi.

Menczel-Kiss Gellért

partner

LeitnerLeitner

