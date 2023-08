Derült égből villámcsapás: meglepő fordulatot vett az időjárás

Derült égből villámcsapás: az előrejelző modellek többsége hazánk területére már nem várt csapadékot. Kevés gomolyfelhő is megjelenhet az égen, de ezekből legfeljebb kevés helyen - északi, északnyugati határvidék - alakulhat ki zápor, zivatar - jelentette az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely időjárás-előrejelzésében közölte, milyen idő lesz pénteken országszerte, milyen időjárás lesz a Balatonnál, továbbá, milyen időjárás várható szombaton és vasárnap. Az OMSZ figyelmeztet: harmadfokú hőségriasztás van érvényben, fontos betartani a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által megfogalmazott ajánlásokat.

Időjárás Magyarországon

Derült égből villámcsapás. Tőlünk nyugatra, az Alpok térségében egy meleg nedves szállítószalag mentén éjszaka több helyen fordultak elő zivatarok. Az előrejelző modellek többsége ezt a rendszer még Ausztriában feloszlatta, és hazánk területére már nem várt csapadékot. A határon kívül lévő összefüggő zivatarrendszer le is gyengült hajnalra, előterében (az osztrák-magyar határ közelében) viszont éppen elegendőek lettek a feltételek újabb zivatarok kialakulására, amelyek előbb az Észak-Dunántúlon haladnak fokozatosan kelet felé, majd reggelre a főváros környékét is elérhetik. Erre a forgatókönyvre relatív kicsi volt az esély

- számolt be kora reggel az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az éjszakai záporok, zivatarok a középső országrész fölött lassan elgyengülnek, megszűnnek , és a reggel még borult részeken is felszakad a felhőzet, és döntően napos, fátyolfelhős időre számíthatunk. Kevés gomolyfelhő is megjelenhet az égen, de ezekből legfeljebb kevés helyen - északi, északnyugati határvidék - alakulhat ki zápor, zivatar. Ma újra erőre kap a hőség, a csúcsérték a legtöbb helyen 35 fok közelében (általában 32 és 36 fok között alakul az időnként megélénkülő déli szél mellett.



Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, kérünk Titeket, tartsátok be a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által megfogalmazott ajánlásokat!

- írták.

Időjárás pénteken

Reggel, délelőtt főként az Észak-Dunántúlon, a főváros tágabb térségében, illetve az Északi-középhegység nyugati részein még több lesz a felhő, és zápor, zivatar is kialakulhat. Ezt követően a csapadék megszűnik, a felhőzet felszakadozik, és ott is napos idő várható fátyol- és kevés gomolyfelhővel. Délután legfeljebb néhol - az északnyugati, északi határvidéken - fordulhat elő zápor, zivatar. A déli szél megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 36 fok között alakul. Késő estére 20 és 27 fok közé hűl le a levegő.

Időjárás a Balatonnál és a Velencei-tónál

Péntek hajnaltájt, kora reggel az elvonuló csapadék nyomán az északkeleties szelet még többfelé élénk-erős (25-45 km/h) lökések kísérhetik, zivatar közvetlen környezetében még további szélerősödés (50-60 km/h) is előfordul. A csapadék elvonultával legyengül a szél (2-10 km/h) és változó irányúvá válik. Napközben egyre többfelé délnyugati irányba fordul és mérsékeltté válik (15-20 km/h), majd meg is élénkülhet (25-30 km/h) a szél, helyenként (különösen nyugati medence és a Velencei-tó környezete) kora délután akár egy-egy 35 km/h körüli széllökés is kialakulhat. A keleti medence egyes területein viszont akár tartósabban gyenge, változó irányú maradhat a légmozgás. Eleinte erősen felhős lesz az ég és a térség keleti felében zivatarok várhatóak. Reggel délkelet felé a csapadékzóna levonul, nyomában kitisztul az ég és napközben már napos időre van kilátás fátyolfelhőkkel.

Gomolyfelhők is képződnek, de csapadék napközben már nem valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 34, 35 fok körül alakul. Késő estére 26, 27 fok köré hűl le a levegő.

A Balaton Siófoknál 27, a Velencei-tó Agárdnál 28 fokos.

Pénteki időjárás Budapesten

Péntek reggel, kora délelőtt átmenetileg felhős idő várható, és zápor, zivatar kialakulására is számíthatunk a térségben. Ezt követően felszakad a felhőzet, és nagyrészt napos idő várható fátyol- és kevés gomolyfelhővel, csapadékgóc pedig csak kis eséllyel alakulhat ki. A déli szél megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek.

Időjárás szombaton

Napos időre számíthatunk kevés gomoly-, illetve fátyolfelhővel. Legfeljebb egy-egy zápor, zivatar alakulhat ki. A déli, délkeleti szél helyenként megélénkül.

Délutánra 32 és 38 fok közé melegszik fel a levegő.

Időjárás vasárnap

Napos idő várható kevés gomoly-, illetve fátyolfelhővel. Legfeljebb egy-egy zápor, zivatar fordulhat elő. A déli, estétől az Észak-Dunántúlon az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödhet.

A minimum 17 és 24 fok között várható, a maximum-hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul.

