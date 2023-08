Elképesztő erőben az Egyesült Államok - de a hopp után hamar jöhet a kopp

Az amerikai gazdaság egy kisebb recesszióval leküzdheti az inflációt - így szóltak legtöbbször az idei évre vonatkozó gazdasági várakozások. Ehhez képest az amerikai munkaerőpiac továbbra is erős, sőt úgy tűnik, hogy a gazdasági növekedés a harmadik negyedévben még egy sebességgel feljebb kapcsolt. A Commerzbank elemzői felteszik a kérdést: tarthatatlan lett az amerikai recesszióra vonatkozó prognózis? A pontosabb képhez az elemzők megvizsgálták, hogy a múltban bekövetkező recessziók előtti időszakokban hogyan teljesített az amerikai gazdaság. Tanulságos megállapításokra jutottak.

Talán visszásan hat a kijelentés, de a legnagyobb aggodalmat az amerikai jegybank számára most az erős gazdaság jelenti. Az amerikai reálgazdaság a vártnál sokkal ellenállóbb a kamatemelésekkel szemben, ami erőteljes inflációs kockázatokat hordoz magában - ráadásul az infláció (főleg a magindex) még mindig jócskán magasabb annál, mint ami az árstabilitáshoz kell. Emiatt könnyen lehet, hogy a Fed további kamatemeléseket fog végrehajtani a jövőben.

A júliusig tartó három hónapban átlagosan 217 ezer új munkahely jött létre az USA-ban, ami több mint kétszer annyi, mint amennyire a növekvő népesség munkával való ellátásához szükség lenne. A gazdasági növekedés az első félévben 2,3%-os volt, a Fed a trendszerű növekedést mindössze 1,8%-ra teszi.

A Commerzbank az 1970 és 2008 közötti hét recesszió előtti munkaerő-piaci trendeket vizsgálta és vetette össze a jelenlegi helyzettel (a koronavírus-válság által kiváltott 2020-as recesszió különleges esetét kihagyták a vizsgálatból), hogy megállapítsa, hogyan teljesített a gazdaság korábban közvetlenül a recesszió előtt. Megállapították, hogy a havi foglalkoztatottság átlagosan 0,1-0,2%-kal nőtt a gazdaság ciklikus csúcspontját megelőző hat hónapban, ami a mai foglalkoztatási szintre átszámítva ez havi 150-200 ezer új munkahelyet jelentene. A recesszió első hónapjában a foglalkoztatási trend megfordul, a negyedik hónaptól kezdve a foglalkoztatás jelentősen csökkent.

A foglalkoztatottság havi számai nem megfelelő indikátorai a recessziónak, a visszaesés előtt közvetlenül ugyanis jellemzően erőteljesen bővült a foglalkoztatottság, mielőtt hirtelen csökkenni kezdett. A fenti ábra a foglalkoztatottság havi növekedését mutatja százezer fős nagyságrendben. Forrás: Commerzbank Research.

„Természetesen az, hogy a foglalkoztatás csak a recesszió első hónapjában csökken, nem véletlen - a foglalkoztatás a National Bureau of Economic Research (NBER) számára kulcsfontosságú mutató a recesszió meghatározásához” – emlékeztetnek.

A legfontosabb megfigyelés azonban az, hogy a recessziót megelőző hónapokban a munkaerőpiac lendülete nem veszít észrevehetően a recesszióból.

Más szóval a következő hónapok robusztus foglalkoztatási adatai nem szólnak a 2024 elején kezdődő recesszió ellen.

A NBER az az intézmény, amely hivatalosan megállapítja a recesszió tényét az Egyesült Államokban. Esetükben ez nem feltétlenül a két negyedéven át fennálló negyedéves bázisú visszaesést jelenti – mint ahogy az történt 2022 elején -, ennél sokkal komplexebb képet vizsgálnak. A munkaerőpiac mellett a fogyasztás is fontos komponens: ha sem a munkaerőpiac, sem a fogyasztás nem mérséklődik, az NBER akkor sem deklarál recessziót, ha két egymást követő negyedévben zsugorodott a GDP, vagyis "technikai recesszió" van.

A fenti ábra azonban a jelenleg rendelkezésre álló, többször felülvizsgált adatokat mutatja. A gazdasági előrejelzők természetesen nem férnek hozzá ilyen adatokhoz, nekik az előzetes adatokkal kell beérniük. A bank elemzői megvizsgálták a valós idejű adatokat is, azaz a munkaerő-piaci adatokat úgy, ahogyan azok az adott gazdasági csúcson (a recesszió 0. hónapja) rendelkezésre álltak. Ezek is azt mutatják, hogy a foglalkoztatás átlagosan erőteljesen nőtt addig a konjunktúra csúcsáig (lásd a következő ábrát ábra). A gazdasági csúcs hónapjában például a folyó foglalkoztatás átlagos növekedése 168 ezer volt, alig kevesebb, mint 2023 júliusában mért 187 ezer.

A szilárd növekedés a foglalkoztatottságban tehát nem zárja ki a közelgő recessziót,

amely a következő ábrán vizsgált időszakok mindegyikében az 1. hónapban kezdődött.

Az előzetes munkaerőpiaci adatok is azt mutatják, hogy a foglalkoztatottság a recesszió első hónapjáig még erőteljesen bővült. Forrás: Commerzbank Research

Az eddig rendelkezésre álló gazdasági adatok erős növekedésre utalnak a harmadik negyedévben. Az Atlanta Fed GDP valós idejű modellje a gazdaság növekedésre jelenleg még az előző negyedévhez képest is erősebb, több mint 5%-os éves szintű növekedést becsül. A Commerzbank szerint ez túlzónak tűnik, de jelenleg ők is 3,5% és 4% közötti növekedést valószínűsítünk, ami mérföldekre van a recessziótól. A bank elemzői írásukban nem tesznek róla külön említést, de az egyes GDP-komponensek külön-külön is erős teljesítményről árulkodnak: a lakáspiac, az autóeladások, a kiskereskedelem egészében felpattant nyáron.

Tehát a recessziós előrejelzések túlzónak tűnnek? – teszi fel a kérdést a bank. „Először is, normális, hogy az amerikai gazdaság a recesszió kezdetéig tovább bővül, különben a recesszió már korábban elkezdődött volna. Másodszor, az sem szokatlan, hogy a recesszió előtt viszonylag erősen növekszik” – állapítják meg. A 2007 decemberében közölt adatok szerint például az amerikai gazdaság 4,9%-kal nőtt az év harmadik negyedévében, 2008 januárjában mégis elkezdődött a recesszió, amely a Lehman Brothers 2008 szeptemberi csődje után nagy pénzügyi világválsággá alakult.

Az elemzők az 1970 és 2008 közötti hét recesszió előtti GDP-növekedést az akkor rendelkezésre álló valós idejű adatok alapján számolták ki. A recesszió előtti utolsó negyedévben a növekedés átlagosan csak 1%-os volt, de az utolsó előtti negyedévben még 3,4%-os (következő ábra).

A lényeg: a jelenlegi adatok nem zárják ki a 2024 első felében bekövetkező recessziót – állapítják meg.

GDP-növekedés az USA-ban (évesített negyedéves) a recessziót megelőző négy negyedévben 1970 és 2008 között (jobbról balra haladva a recesszió felé). Látható, hogy a gazdaság bővülése még két negyedévvel a recesszió előtt is erőteljes volt, egészen eddig semmi nyoma nem volt a lassulásnak. Forrás: Commerzbank Research.

„A múltban az amerikai gazdasági adatok néhány hónappal a recesszió kialakulása előtt még meglehetősen szilárdak voltak. A nemrégiben közölt erős adatok tehát nem szólnak ellene annak a véleményünknek, hogy a masszív Fed-kamatemelések késleltetett hatásai miatt a gazdaság 2024 első negyedévében recesszióba csúszik” – zárják elemzésüket a közgazdászok.

A Commerzbank elemzése mindenképp tanulságos, és a bank helyesen hagyta ki az összehasonlításból a 2020-as recessziót, amely nem a gazdaságban keletkezett problémák, hanem külső hatások, a kormányzat általi mesterséges leállítás és a vírushelyzet miatt történt. Ennek ellenére megjegyzendő, hogy 1970 és 2008 között is több olyan recesszió történt, amely valamely buborék kipukkadásához volt köthető - például a 2008-as is -, ilyen helyzetben pedig nem meglepő, ha a gazdaság hirtelen fékez, és nem organikusan lassul. Ezek az események bekerültek a bank által számolt átlagba is, némileg torzítva a képet, de az ilyen kiküszöbölhetetlen módszertani nehézségek mellett is beszédes következtetésre jutottak.



Egyrészt érdemes kiemelni azt a fontos megállapítást, hogy a múltban is gyorsan romlott el a munkapiaci helyzet, és közel a recesszióhoz is még nagyon szép volt a teljesítmény, ezért a friss, erős munkapiaci adatok alapján sem zárható ki egy gyors recesszióba fordulás. Másrészt, hogy az erős munkapiaci adatok minden korábbi várakozást és recessziós előrejelzést megcáfolnak: tehát a vizsgálat nem tudja megmondani ,hogy miért nem következett be eddig a recesszió, és hogy ezáltal nőtt-e a közeljövőbeni bekövetkezés valószínűsége, vagy éppen hogy csökkent.

