Látványos videón a hatalmas földcsuszamlás, amelyet az Európában tomboló ítéletidő okozott

A heves esőzések után földcsuszamlás történt a francia Savoie-ban, mely a dél felé vezető A43-as autópályán a forgalom részleges szünetelését, valamint a Franciaország és Olaszország közötti vasúti közlekedés felfüggesztését okozta. Személyi sérülés nem történt olasz lapok beszámolója szerint.

Sziklák váltak le a vasútvonal melletti hegy gerincéről, sziklákat, földet és egyéb törmeléket gurítva lefelé. A francia médiajelentések szerint 700 köbméternyi szikla indult meg. A Modane és Chambery közötti Milánó-Lyon nemzetközi vasútvonal is megszakadt emiatt.

A földcsuszamlásról látványos videó látott napvilágot az X-en (korábban Twitter):

A significant landslide occurred in the Maurienne valley (Alps), France at around 5:15 pm (local time) today. It is estimated to have involved 700 cubic meters of rock. pic.twitter.com/t3KfavMu1V