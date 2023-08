Megtévesztve érzik magukat a napelemesek, legalább 20%-kal romolhat a projektjük megtérülése

„A korábban napelemet beköttető magyar fogyasztók megtévesztve érzik magukat” – ezzel a címmel adott ki közleményt kedden délután a MANAP Iparági Egyesület arra reagálva, hogy a hétvégén a kormány azt jelentette be: a napelemet telepítők mindegyike átkerülne 2024-től az éves helyett a havi szaldó elszámolásba, jócskán rontva így a projektek megtérülését. Szolnoki Ádám, a MANAP elnöke szerint „sok fogyasztó, különösen azok, akik tavaly októberben kérelmezték a csatlakozást, úgy érzik, most megtévesztették őket ezzel a hirtelen változással", hiszen akkor az volt az ígéret, hogy aki 2023 végéig csatlakozik a rendszerhez, még az akkor ismert éves szaldó rendszer szerint számolhat el, így tehát ennek ismeretében tervezte meg a beruházását, de ehhez képest most legalább 20%-kal romolhat a beruházás megtérülése. A szervezet szorgalmazza, hogy legyenek szakmai egyeztetések az iparági szervezetek és a kormány között, amelyre egyébként egy szintén kedden délután kiadott nyugtató közleményben az Energiaügyi Minisztérium is nyitottnak mutatkozott.