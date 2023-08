Időjárás: zivatar és viharos széllökések várhatók

A Dunántúlon az északi, másutt a nyugati, délnyugati szelet kísérik ma élénk lökések. Emellett az északnyugati tájakon erős, zivatarokban viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon fokozatosan megszűnik a csapadék, viszont az ország keleti harmadában több helyen, nagyobb számban délután és este alakulhat ki zápor, zivatar, utóbbiakat felhőszakadás is kísérheti - írta időjárás-előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely a hét további napjainak várható időjárásáról jelentett.

Tegnap mediterrán ciklon hidegfrontja vonult át felettünk, hatására több helyen alakultak ki záporok, zivatarok. Alkalmasak voltak a feltételek heves zivatarok kialakulásához is, ezt jól mutatja az, hogy erősen viharos széllökéseket is "bemértünk". Milotán csaknem 110 km/h-s szélvihar tombolt.



Az esti órákban a Dunántúlon egy tartós összeáramlási vonal alakult ki, melynek mentén egy hosszan elnyúló zivatarlánc is létrejött. A rendszer peremfelhője szinte súrolta a Balatont, bizony villogtak a viharjelző rendszer lámpái

- írta Facebook-posztjában az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Délutántól már inkább csak a Dunától keletre valószínű konvektív csapadékgócok kialakulása. Heves zivatarra viszont már nem kell számítani. Általában erőteljes gomolyfelhő-képződés és sok magasszintű felhő mellett többnyire több, a Nyugat-Dunántúlon csak pár órás napsütés valószínű. A Dunántúl északnyugati részén az északi szelet élénk, olykor erős széllökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul, nyugaton az alacsonyabb értékekkel

- fogalmaztak mai előrejelzésükben.

Időjárás szerdán

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhőzet mellett általában több-kevesebb napsütés valószínű. A Dunántúlon fokozatosan megszűnik a csapadék, viszont az ország keleti harmadában több helyen, nagyobb számban délután és este alakulhat ki zápor, zivatar, utóbbiakat felhőszakadás is kísérheti. A Dunántúlon az északi, másutt a nyugati, délnyugati szelet kísérik élénk lökések. Emellett az északnyugati tájakon erős, zivatarokban viharos széllökések is lehetnek.

A csúcsérték 20, 28 fok között alakul, de az északnyugati tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lehet. Késő estére 15, 20 fok közé hűl le a levegő.

Szerdai időjárás a Balatonnál és a Velencei-tónál

A mérsékelt (10-25 km/h) északnyugati szelet a Balatonnál ismételten gyakrabban élénk (25-35 km/h), főként a Balaton nyugati felében helyenként erős (40-45 km/h) lökés kísérheti. Kora estétől általában csökken az élénk-erős lökések valószínűsége. A Velencei-tónál időnként élénk (25-30 km/h, esetleg egy-egy 30-35 km/h) széllökések előfordulhatnak kora estig. Eleinte gyakran lesz erősen felhős az ég, a délután második felétől szakadozik a felhőzet és már hosszabb napos időszakok is lehetnek. Említésre méltó csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 22 fok körül alakul. Késő este 16 fok valószínű.

A Balaton Siófoknál és a Velencei-tó Agárdnál 24 fokos.

Szerdai időjárás Budapesten

Ma a fátyol- és gomolyfelhők mellett több-kevesebb napsütés várható, csapadék nélkül. Éjszaka átmenetileg csökken a felhőzet, de ezt követően holnap délelőttig újra felhős lesz felettünk az ég, és futó zápor előfordulhat. Csütörtökön a nap második felében az egyre kevesebb gomolyfelhő mellett több lesz a napsütés. Időnként megélénkül az északnyugati, nyugati szél.

Időjárás csütörtökön

Délelőtt még több lehet a felhő felettünk, és elszórtan - főként délnyugaton és a keleti harmadban - fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. Délutántól nyugat felől egyre többfelé süt ki a nap, és csökken a csapadékhajlam, leginkább már csak északkeleten és Alpokalján alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugatias szél az ország északkeleti felén megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 27 fok között alakul.

Időjárás pénteken

A gomoly- és fátyolfelhők mellett döntően napos idő várható. Éjszaka az Alpokaljára besodródhatnak záporok, esetleg zivatarok, napközben egy-egy futó záporon kívül számottevő csapadék nem valószínű. Többnyire mérsékelt lesz a délies légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul.

A csúcsérték 24 és 29 fok között valószínű.

Időjárás szombaton

Napos időre számíthatunk általában kevés gomoly- és fátyolfelhővel. Egy-egy futó zápor nem zárható ki, de számottevő csapadék nem valószínű. Jobbára mérsékelt marad a légmozgás.

A hajnali 10, 17 fokról 25 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Időjárás vasárnap

A fátyolfelhők és a helyenként erőteljesebb gomolyfelhő-képződés mellett napos idő várható. Az ország nagyobb részén nem valószínű csapadék, de északon néhol futó zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Mérsékelt marad a légmozgás.

A minimum-hőmérséklet 12 és 18, a maximum 27 és 32 fok között alakul.

