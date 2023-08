Kiderült: év végéig felülvizsgálják a Paks II. kivitelezési ütemtervét

Mindez annak tükrében érdekes és fontos, hogy a Roszatom leányvállalata eddig még nem kapta meg az Országos Atomenergia Hivataltól a végső (feltételek nélküli) létesítési engedélyt a hiánypótlások mellett sem, illetve résfal építési munkálatok határidejét egy évvel kitolták a minap.

A szerződésmódosításból az is kiderült, hogy a Paks II. Zrt. jóhiszeműen minden főbb változásról előzetesen tájékoztatta az Európai Bizottság három főigazgatóságát, hogy megszerezze azok jóváhagyását. Azt is rögzíti a módosított megállapodás, hogy az orosz fővállalkozó minden olyan műszaki, pénzügyi és menedzsment képességekkel rendelkezik, vagy rendelkezni fog, amely a projekt sikeres megvalósításához kell.

A pénzügyi szerződés módosítása után (amely a halasztott fizetéssel kapcsolatos kereteket rendezte) a kivitelezési szerződés módosításáról az alábbi cikkekben írtunk:

A hvg.hu összefoglalója arra is felhívja a figyelmet: lényeges változtatás az is, hogy immár nem kell se a Nemzetgazdasági Minisztérium (jogutódja a Pénzügyminisztérium), se az orosz Pénzügyminisztérium jóváhagyása a szerződés további módosításához, illetve az orosz hitel lehívásával kapcsolatos ügyekben is jelentősen nőtt a paksi projektcég szerepe. Utóbbi kapcsán lényeges, hogy a módosítás értelmében a megállapodás már nem határozza meg konkrétan, hogy orosz és magyar oldalról mely szervezetek vesznek részt a hitel folyósításában és törlesztésében.

Ehelyett azt rögzítik, hogy a két félnek ügynököket kell kijelölnie (magyar oldalról a Gazdaságfejlesztési Minisztérium határozza meg), és tájékoztatják erről egymást, amely az esetleges jövőbeli pénzügyi szankciók kikerülését szolgálhatja, azaz ha például egy orosz intézmény szankciós listára kerülne, akkor helyette egy másikat könnyebben lehessen kijelölni. Egyébként a meglévő szankciókra reagált már az államközi hitelszerződés módosításában az is, hogy az eddigi orosz finanszírozó bank (Vnyesekonombank) szankciós listára került, így lecserélték a megállapodásban.

Magyar oldalon egyébként a kijelölt ügynök a Paks II. Zrt. frissen létrehozott leánycége, a Finatom lett, amint azt a minapi közlöny alapján megírtuk:

Címlapkép forrása: Paks II. Zrt. Facebook-oldala