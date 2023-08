Megfejtették a kutatók, emberi tevékenység okozta-e a legutóbbi magyarországi földrengéseket

A kutatók szerint bár vannak olyan emberi tevékenységek, amelyek földrengést idézhetnek elő,

nagyon minimális a valószínűsége annak, hogy ipari tevékenység által kiváltott rengésekről beszélhetünk jelen esetben.

Az obszervatórium szerint a szóban forgó rengések fészekmélysége 10-20 kilométer mélységű volt, ezzel szemben az ember által keltett földrengések fészekmélysége 1,5 és 3,5 kilométer között szokott lenni. Mivel a környéken a legmélyebb fúrás is csak 4 kilométeres mélységet ér el, így minimális az esélye, hogy emberi tevékenység váltotta volna ki a földmozgásokat.

A kutatók szerint

a nagyobb földtani képet vizsgálva is az látszik valószínűnek, hogy a Szarvas környéki rengések hátterében sokkal inkább a Kárpát-Pannon régióban jelenleg is zajló természetes lemeztektonikai hatások állnak. A Szarvas környéki rengések mért jellemzői azzal magyarázhatóak, hogy a lemezek vékonyak, melegebbek és akár jelentősebb fluid hatással is számolni kell.

A Portfolión megjelent cikkében Aszódi Attila vetette fel, hogy a Békés megyei földrengések akár emberi tevékenység eredményei is lehetnek. Írására Ádám László geológus válaszolt.

