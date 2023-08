Megint besült egy magyar állampapír aukció

Az Államadósság Kezelő Központ ma 6 hónapos diszkontkincstárjegy aukciót tartott, amelyen a 15 milliárd forintnyi meghirdetett mennyiségre csak 11,2 milliárd forintnyi vételi ajánlat érkezett, és ezt látva felére vágta az elfogadott mennyiséget a kibocsátó. Mindez azután történt, hogy kedden a 3 hónapos DKJ-aukción is gyenge volt a vételi érdeklődés, így a tervezett mennyiségnek csak a harmadát értékesítette az ÁKK, előtte múlt szerdán pedig a 6 hónapos aukció "sült be", amelyen szintén jócskán a tervezettnél kevesebb papír eladása történt meg. A múlt csütörtöki kötvényaukciókon viszont nagyon erős túlkereslet mellett terv feletti értékesítés következett be.