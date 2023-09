Már az esős évszakot is tönkretettük, több mint egy évszázada nem volt ekkora a baj

Közgazdászok riadót fújnak India gazdasága miatt, mivel az ország az elmúlt közel egy évszázad leggyengébb monszunidőszakával küzd. Ez az időjárási jelenség jelentős kockázatokat rejt magában, többek között az élelmiszerárak emelkedését és a mezőgazdasági jövedelmek csökkenését válthatja ki.

India miatt kezdenek aggódni a közgazdászok: a közelmúltban kiadott erős negyedéves gazdasági jelentés ellenére az ország időjárási hivatala arról számolt be, hogy augusztusban legalább 1901 óta a legalacsonyabb csapadékmennyiséget mérték a monszunidőszakban - írja a Bloomberg.

Az El Nino, egy olyan időjárási minta, amely köztudottan károsítja a termést, részben felelős ezekért a kedvezőtlen körülményekért, és akár arra is kényszerítheti a kormányt, hogy a szeptemberben kezdődő három hónapos fesztiválszezon előtt exportkorlátozásokat vezessen be az alapvető élelmiszerekre. Az élelmiszerellátással kapcsolatos aggodalmak mellett az infláció is növekszik, a legfrissebb adatok szerint a kiskereskedelmi árak 15 hónapos csúcsra emelkedtek Indiában.

Pranjul Bhandari, az HSBC közgazdásza az El Nino időjárási jelenség felerősödését emelte ki, mint a vidéki gazdaságra és a GDP általános növekedésére jelentkező legjelentősebb veszélyt. Közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy India gabonaexport-korlátozásokat vezethet be, ami potenciálisan lelassíthatja a vidéki szektort, amely az ország GDP-jének legalább negyedét adja.

Miközben az Indiai Központi Bank fenntartotta a stabil kamatlábakat és a 2024 márciusában záruló pénzügyi évre vonatkozó 6,5%-os növekedési előrejelzését, a Nomura Holdings közgazdászai, Sonal Varma és Aurodeep Nandi aggodalmukat fejezték ki a gazdaság esetleges lassulásával kapcsolatban. A gyenge monszun időszakokat, a magasabb élelmiszer-inflációt, a kormányzati beruházások valószínűsíthető csökkenését és a lassú globális növekedést említették a belföldi kereslet lassulását fenyegető tényezőként.

Az április-júniusi negyedévben India mezőgazdasági ágazata 3,5%-kal bővült, ami jelentős visszaesés a január-márciusi 5,5%-os növekedéshez képest. A CareEdge elemzői Rajani Sinha vezetésével rámutattak, hogy a hüvelyesek, az olajos magvak és a gyapottermés is várhatóan sokkal rosszabb lesz, mint az előző években.

Címlapkép: Illusztráció, egy aszály sújtotta indiai telep az indiai Beedben még 2019-ben. Forrása: Pratik Chorge/Hindustan Times via Getty Images