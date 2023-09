Új világ jön a napelemesek számára, nekik is megérkezik a rezsivalóság

Vasárnap szomorú reggelre ébredtek a napelemes rendszert háztetőre telepítő ingatlantulajdonosok, megérkezett ugyanis a bejelentés, ami sokak számára - a tavaly őszi előzmények ellenére - kijózanítóan hatott: a rendkívül előnyös eddigi éves szaldó elszámolás rendszere jövő januártól havi szaldóra módosul. Cikkünkben egy konkrét, való életből származó példán keresztül azt mutatjuk be, hogy a módosítás hogyan hat egy napelemes család pénztárcájára közvetlenül. Nem árulunk el nagy titkot: az érintettek lényegesen rosszabbul járhatnak, másik oldalról viszont a költségvetés nyertesen jön ki a módosításból (ha a díjak így maradnak), ez esetben pedig ez nem más, mint egy célzott megszorító intézkedés.

A bejelentés módja, az intézkedés visszamenőleges hatálya, a korábbi ígérettel ellentétes lépés hatalmas visszhangot váltott ki a 200 ezer érintett körében. Leginkább azok érezhetik magukat leforrázva, akik tavaly ősszel utolsó előtti pillanatban váltottak a rezsi- és gázválság közepette a zöld megoldásra és vállaltak be több milliós beruházási költséget (igaz, sokan közülük felhasználták az otthonfelújítási állami támogatást), az akkori hírek, kormányzati kommunikáció és piaci helyzet tükrében ez tűnt a legracionálisabb magatartásnak. Egészen most szombat estig, amikor Lantos Csaba energiaügyi miniszter bejelentette a szaldó elszámolás módosítását.

Arról már beszámoltunk, hogy ez a változás 2024. január elsejétől javítja az egyetemes szolgáltató MVM pénzügyi helyzetét, az pedig azt jelenti, hogy kevesebb rezsivédelmi támogatást kér majd a cég a költségvetésből, így annak hiánya is csökken. A másik oldalon viszont a 200 ezer érintett háztartás jövedelmi helyzete romlik közvetlenül, ezért nevezhetjük ezt közvetlen, célzott, egy relatív szűk, de jól körülhatárolható csoportot érintő megszorításnak.

Hogy mit is jelent ez a gyakorlatban a napelemtermelők esetében, azt egy konkrét példán mutatjuk be. A számokat kollégánk osztotta meg velünk, aki 2020 óta rendelkezik egy 12 panelből álló 3 kW-os teljesítményű rendszerrel, és bár a szolgáltatóval szokás szerint éves elszámolásban van, minden hónap ugyanazon napján lejegyzetelte az advesz óra állásait, ezért rendelkezésre állnak például a 2022-ben látott havi adatok is. Ennek köszönhetően pontosan tudja, hogy egy hónapban mekkora volt a betáplálása (megtermelt energiamennyiségből levonva az aktuálisan, valós időben felhasznált energiamennyiséget) a hálózatra és mennyit vett onnan ki, vagyis nemcsak az éves szaldó számával van tisztában, hanem hipotetikusan havi szaldót is tud számolni.

Az ő számaira épülő alábbi táblázatunkból kiderül: a 12 hónapból 7 hónapban mínuszos az egyenlege (április és augusztus között pedig pluszos), vagyis nem tud annyit betáplálni a rendszerbe, mint amennyit kivesz onnan, ami alapvetően azzal függ össze, hogy ezekben az őszi-téli hónapokban a napelemrendszer nem is képes annyit termelni.

A példánkban szereplő napelemrendszer telepítő villanyszámlája havi szaldó esetén hónap betáplálás (kWh) kivétel (kWh) havi szaldó (kWh) fizetendő áramdíj (Ft) 2021. jan. 52 363 -311 15260 2022. feb. 99 316 -217 8680 2022. márc. 190 288 -98 3822 2022. ápr. 246 153 93 -465 2022. máj. 344 194 150 -750 2022. jún. 383 175 208 -1040 2022. júl. 350 126 224 -1120 2022. aug. 292 162 130 -650 2022. szept. 157 257 -100 3900 2022. okt. 101 244 -143 5577 2022. nov. 35 363 -328 16450 2022. dec. 19 302 -283 13300 Összesen 2268 2943 62964 Forrás: Portfolio-számítás

Amennyiben már 2022-ben a havi szaldó keretében számolt volna el a szolgáltatójával, akkor számításaink szerint összesen tavaly 63 ezer forintos áramköltséget kellett volna fizetnie az érintettnek. Eközben az éves szaldó módszerével kalkulálva 26 ezer forintos éves áramköltséget fizet.

Paraméterek

Kollégánk - akinek a háztartása 4 főből áll (az ingatlan sorház, gázfűtéssel rendelkezik, nyáron klímát használ, télen ritkán rásegít a klímával a fűtésre, elektromos autót tölt) - a napelemek telepítését 3 évvel ezelőtt, mint fejlesztést nem önálló beruházásként képzelte el, hanem egy komplex és akkor racionálisnak vélt megközelítés keretében. Elmondása szerint ugyanis akkoriban vált esedékessé a városban használt (dízel) autó lecserélése. A lokális szennyezés minimalizálása, a villanyautó zöld energiával történő ellátása, és az alacsonyabb fenntartási költségek miatt ezért a napelem beruházáshoz villanyautóvásárlás is társult néhány hónap különbséggel.

A számításhoz fontos hozzátenni, hogy a jelenlegi díjparaméterek fennmaradását feltételeztük a jövő évre is, vagyis az új havi szaldós rendszer keretében. Ez azonban csak feltételezés, mert nincs garancia arra, hogy a kormány ezeket a díjakat (átvételi díj, elosztói díj, stb.) a jövőben is így hagyja.

Ez a napenergiát termelő lakossági felhasználó éves szinten

a szaldó elszámolás változása nyomán 37 ezer forinttal jár rosszabbul.

Ez tehát alapvetően abból fakad, hogy a havi szaldóval elveszíti az éven belüli kisimítás lehetőségét a napenergiatermelő, és a nyári túltermelését már nem tudja szembeállítani a téli hónapokkal, amikor viszont nem tudja megtermelni magának a megfelelő mennyiségű energiát. A havi szaldó éves összege természetesen függ még attól is, hogy a szolgáltató milyen áron veszi át a túltermelt napenergiát és milyen áron értékesíti a fogyasztónak, amikor az kivesz a rendszerből. Sokak szerint itt van egy jelentős aránytalanság a rendszerben (5 forintot fizet a szolgáltató a termelőnek vs. 38, illetve 70 forintért adja oda, amikor a napelem-tulajdonosnak szüksége van arra).

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a havi szaldó esetén SINCS jelentősége annak, hogy az adott felhasználó javítja a megtermelt napenergia felhasználási arányát, vagyis EGY NAPON BELÜL elfogyasztja minél nagyobb arányban a megtermelt energiát. A havi szaldóra való átállás elméletileg azt ösztönözhetné, hogy éven belül igazítsa valaki a fogyasztását a termeléséhez, de ez elég életszerűtlen, hiszen a téli fűtést, világítást aligha lehet nyáron elfogyasztani. Így aztán ösztönzés havi szaldó esetében csak az egy hónapon belüli fogyasztás-igazításra van, amikoris nem éri meg a pillanatnyi túltermelést 5 forintért eladni, ha helyette a hónapon belül máskor 38 (vagy 70) forintért vásárolható meg. Más kérdés, hogy egy ilyen alkalmazkodásra nagyon szűkek a lehetőségek, néhány okosotthon megoldás segítheti az optimalizációt.

Mennyivel jár rosszabbul?

Érdemes azt is hangoztatni, hogy ilyen éves fogyasztás mellett ez a lakossági felhasználó éves szinten 181 ezer forintos áramszámlával találkozna napelemes rendszer hiányában. Ehelyett fog fizetni majd várhatóan a jövő évtől közel 63 ezer forintot (és nem 26 ezer forintot, mint éves szaldó esetén). Vagyis energiaszámláját még így is csökkentette, ugyanakkor ezen összehasonlítás esetén már be kell hozni a képbe napelem beruházási költségét, hogy a teljes megtérülést meg lehessen ítélni.

Mai áron számolva éves szinten az éves szaldóval 155 ezer forintot spórolt meg, és ezzel 9 év alatt térült volna meg az eredeti beruházása. Az új havi szaldó mellett ez a megtérülés 12 évre emelkedik majd.

Elméletben érdemes eljátszani a gondolattal, hogy milyen lenne a fenti paraméterek mellett a napelem-matek, ha a 2024 után az újonnan telepített napelemekre vonatkozó - szombati bejelentésnek megfelelő - bruttó elszámolás rendszerre lenne érvényben. Ebben az esetben nem állítható szembe a betáplálás és a kivétel, hanem a két mennyiséget eltérő forintösszeggel kell felszorozni (betáplálás esetén 5 forinttal, kivétel esetén 39 vagy 70 forinttal). Ha hipotetikusan ezzel a bruttó elszámolás módszertanával számolnánk ki a fenti napelemtermelő felhasználó éves költségét, akkor 124 ezer forintos éves energiaszámláról beszélhetünk. Vagyis jól látható, hogy bár a havi szaldó elszámolás hátrányosabb az éves szaldó elszámolásnál, még a havi szaldónál is kedvezőtlenebb a matek a napelemes háztartás szempontjából a bruttó elszámolás esetén. Egy ilyen esetben a megtérülés ideje 24 évre emelkedik, amivel gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy soha nem térülne meg a rendszer kiépítése (inverter élettartalmat figyelembe véve). A bruttó elszámolás gyakorlati működésére olvasható egy nagyon szemléletes példa a Pénzcentrum cikkében.

Bár példánk szerint összességében a havi szaldó nem okozott drasztikus változásokat a háztartás energiagazdálkodásában, de még egy ilyen viszonylag kis üzemméret mellett is 3 évvel kitolódott az egyszerűen számolt megtérülés. Ahol a fogyasztás miatt nagyobb teljesítményű napelemet telepítettek, vagy a felhasználó a szabályozás stabilitásában bízva a fogyasztás arányában mérve is nagyobb napelemrendszert pakolt fel a tetőre, évekkel megnyúlhat a megtérülési idő.

Címlapkép forrása: Getty Images