Meggondolta magát a Nobel Alapítvány - nem hívják az oroszokat a díjátadóra

A Nobel Alapítvány szombaton közölte, hogy mégsem hívja meg Oroszország, Fehéroroszország és Irán nagykövetét az idei stockholmi Nobel-díj átadási ünnepségre. Ezzel a testület visszavonta korábbi döntését, miután erőteljes bírálatokat kapott.

Tavaly az alapítvány már kihagyta Oroszország és a vele szövetséges Fehéroroszország nagyköveteit a meghívottak listájáról, most csütörtökön azonban közölte, hogy ezúttal meghívja őket, illetve Irán nagykövetét is az idei decemberi díjátadó ünnepségre. Ezt azzal indokolta, hogy igyekszik azokat is bevonni, akik nem osztják a Nobel-díj értékeit.

A bejelentés után több svéd politikai párt vezetője közölte: bojkottálni fogják a díjátadó ünnepséget, ami miatt a Nobel Alapítvány meghátrált. "Tudomásul vesszük a heves svédországi reakciókat" - áll az alapítvány szombati közleményében. "Ezért úgy döntünk, hogy megismételjük a tavalyi, szokásos gyakorlattól való eltérést, vagyis nem hívjuk meg Oroszország, Fehéroroszország és Irán nagykövetét a stockholmi Nobel-díj átadási ünnepségre".

A díjazottakat október elején jelentik be, és a hat Nobel-díjból ötöt minden évben Stockholmban adnak át egy 50 évig titokban tartott jelölési folyamat után. A Nobel-békedíjat Oslóban adják át, ahol külön ünnepségeket tartanak.

