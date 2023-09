A háború sokkja után magasabb gázárak és rengeteg felesleges LNG-kapacitás jöhet Európában

Bár a rekordmagas európai gáztárolói töltöttség miatt a gázpiaci összkép most pozitív Európában, de lehetnek még komolyabb árfolyam kilengések rövid- és közép távon, ha az energiaellátásban zavarok keletkeznek – mutat rá mai gázpiaci elemzésében Flór Nándor László. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány külső szenior elemzője arra is felhívja a figyelmet, hogy Európa akkora LNG-kapacitásnövelést hajt végre, amely rengeteg kihasználatlan fejlesztéshez vezethet, és közben a világ többi része a kínálati oldalon nem tud lépést tartani a megugró európai LNG-kereslettel, így összességében „az elérhető árak magasabb szinten maradhatnak”. Ezekről a témákról részletesen szó lesz a Portfolio október 5-i Energy Investment Forum konferenciáján több előadás és panelbeszélgetés során is.

Az elmúlt időszak folyamatait összefoglaló és néhány következtetést levonó elemzés egyik legérdekesebb része az, amelyben azt mutatja be a szerző, hogy hogyan alakult a globális LNG-kereskedelem és benne az európai, illetve milyen durva LNG-kapacitás növekedésbe fogott Európa az orosz-ukrán háború megrázkódtatásai miatt és ebből mennyire sok új kapacitás kihasználhatlan lehet majd 2030-ig.

Ezek kapcsán az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

A globális LNG-kereskedelem 2022-ben közel hét százalékkal 400 millió tonna fölé emelkedett, és földrajzilag jelentős átsúlyozások történtek, hiszen Ausztrália piacvezető státusza után (és éppen ez is okozta a minapi durva gázár-ugrásokat az európai piacon) Amerika feljött a második helyre, és így Katar a harmadik helyre került. Ezzel párhuzamosan Európa LNG-importja 2022-ben több, mint 50 millió tonnával ugrott, ami kétharmados bővülés 2021-hez képest, és ez nem sikerülhetett volna a kínai és indiai LNG-import masszív, rendre 19,3%-os és 17,7%-os, visszafogása nélkül. Az LNG-piaci átrendeződésekről, például az orosz eredetű uniós LNG-import történelmi csúcsra ugrásáról mi is írtunk több cikkben.

hiszen Ausztrália piacvezető státusza után (és éppen ez is okozta a minapi durva gázár-ugrásokat az európai piacon) Amerika feljött a második helyre, és így Katar a harmadik helyre került. Ezzel párhuzamosan Európa LNG-importja 2022-ben több, mint 50 millió tonnával ugrott, ami kétharmados bővülés 2021-hez képest, és ez nem sikerülhetett volna a kínai és indiai LNG-import masszív, rendre 19,3%-os és 17,7%-os, visszafogása nélkül. Európa akkora LNG-kapacitást tervez kiépíteni (2025-re várhatóan átlépi a 400 milliárd köbmétert), mint amekkora a 2022-es évben a teljes világpiac több mint 70 százaléka volt, és ez felveti az LNG-kapacitások kérdéses mértékű kihasználását hosszabb távon, lásd alább. Az anyag közben felidézi az Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) elemzését, amely szerint a dinamikus kapacitásbővülést nem fogja érdemi kereslet növekedés követni Európában, ezért az évtized végére mintegy 250 milliárd köbméter kapacitás fog kihasználatlanul maradni. Mindez azt jelenti, hogy míg idén várhatóan az LNG-terminálok kihasználtsági rátája a 2022-es értékhez hasonlóan 62% körül alakulhat, az IEEFA becslése szerint 2030-ig egészen 36 százalékos szintig mérséklődik.

A fentiek miatt azt rögzíti a szerző az európai LNG-kapacitások kapcsán: gyors, és robusztus fejlesztést valósítanak meg egyes tagállamok, hogy a rövid távon az energiabiztonságot fenntartsák, hosszú távon azonban a kiépülő kapacitások sorsa kérdéseket vethet fel. Azt is rögzíti:

A globális kereskedelemben a hirtelen megjelenő jelentős európai LNG-keresletre a világnak be kell rendezkednie hosszabb távon, azonban a kínálat lassabb ütemű bővülése miatt az elérhető árak magasabb szinten maradhatnak, illetve változékonyabban alakulhatnak a következő időszakban.

Az európai LNG-piac átrendeződései kapcsán pedig azt is megjegyzi: „az Oroszországból érkező vezetékes földgáz ugyan jelentős mértékben visszaesett, azonban az LNG-beszerzés nemcsak a világból, de orosz forrásból is bővülni tudott. A drágább alternatíva ugyan biztonságot ad, ugyanakkor az ellátásbiztonsági kérdéseket is felvet, hiszen a szállítóhajók könnyen mozgósíthatók, az irányok könnyen változtathatóak. Ami 2022 év elején nagy segítség volt, az akár 2024-ben kellemetlen fordulatot is okozhat az európai országok számára.

Pontosan emiatt is az energiaellátásban lehetnek még további feszültségek, amelyek egy esetlegesen hűvösebb tél, illetve ellátási gondok begyűrűzése esetén az energiaárakban újra nagyobb kilengéseket okozhat.

Energy Investment Forum 2023 - A MEKH szakmai támogatásával A fenti témák, az orosz leválás és az európai LNG-piac kilátásai, benne a magyar diverzifikáció kérdései részletesen terítékre kerülne a Portfolio október 5-i Energy Investment Forum konferenciáján. További részletek:

Az elemzés a fentieken túl kitér többek között az alábbi főbb tendenciákra is:

A csökkenő uniós gázfogyasztásra, amely az idei első félévben 12%-os volt a tavalyihoz képest és így 178 milliárd köbméterre esett, részben az uniós önkéntes gázfogyasztás csökkentési elvárásokra is. Ennek kapcsán megjegyzi az anyag: „Egy folyamatban lévő EU-s szabályozás szerint 2023 áprilisától egy éven keresztül valamennyi tagállam önkéntes alapon, de 15 százalékos mértékű fogyasztás csökkentést célzott meg, amelyet akár a 2024/2025-ös télre is kiterjeszthetnek. Ennek értelmében a földgázfogyasztás mértéke a következő időszakban is várhatóan csökkenő tendenciát fog mutatni.

Ennek kapcsán megjegyzi az anyag: „Egy folyamatban lévő EU-s szabályozás szerint 2023 áprilisától egy éven keresztül valamennyi tagállam önkéntes alapon, de 15 százalékos mértékű fogyasztás csökkentést célzott meg, amelyet akár a 2024/2025-ös télre is kiterjeszthetnek. Ennek értelmében a földgázfogyasztás mértéke a következő időszakban is várhatóan csökkenő tendenciát fog mutatni. A vezetékes uniós gázimport csökkenésével párhuzamosan felfutott az LNG-alapú gázimportra. A Gáz Exportőr Országok Fórumának (GECF) 2023 júniusi jelentése alapján 2023 júniusában alig 11,6 milliárd köbméter vezetékes gázimport érkezett a tagállamokba, amely éves összehasonlításban csaknem ötödével kisebb mennyiséget jelent. Ezzel szemben az LNG esetében több mint négy százalékos emelkedés volt egy magas bázishoz képest, amely így 9,3 millió tonnára bővült. Az első félévi uniós LNG-import év/év alapon mintegy 8%-os növekedést mutatott 67,8 millió tonnára. A havi szinten 3-3,5 milliárd köbméter körülre felfutó amerikai eredetű LNG-import mellett a szintén alacsony bázisról rekordra, havi 2 milliárd köbméterre ugró orosz eredetű uniós LNG-importról éppen múlt héten írtunk.

A Gáz Exportőr Országok Fórumának (GECF) 2023 júniusi jelentése alapján 2023 júniusában alig 11,6 milliárd köbméter vezetékes gázimport érkezett a tagállamokba, amely éves összehasonlításban csaknem ötödével kisebb mennyiséget jelent. Ezzel szemben az LNG esetében több mint négy százalékos emelkedés volt egy magas bázishoz képest, amely így 9,3 millió tonnára bővült. Az első félévi uniós LNG-import év/év alapon mintegy 8%-os növekedést mutatott 67,8 millió tonnára. A havi szinten 3-3,5 milliárd köbméter körülre felfutó amerikai eredetű LNG-import mellett a szintén alacsony bázisról rekordra, havi 2 milliárd köbméterre ugró orosz eredetű uniós LNG-importról éppen múlt héten írtunk. Vegyesek a jelei az orosz gázról való leválásnak Európában, mert míg a németek és a csehek teljesen leváltak, de Ausztriában egyelőre nincs ennek jele és Magyarországon is csak kis jelek látszanak eddig a diverzifikációra (pl. azeri gáz megjelenése, krk-i terminál kapacitásnövekedése, román gázimport lehetősége).

mert míg a németek és a csehek teljesen leváltak, de Ausztriában egyelőre nincs ennek jele és Magyarországon is csak kis jelek látszanak eddig a diverzifikációra (pl. azeri gáz megjelenése, krk-i terminál kapacitásnövekedése, román gázimport lehetősége). Az enyhe télnek, illetve a megtakarítási intézkedéseknek is köszönhetően az Európai Unióban a teljes eddigi évben rekord magasan állt a gáztározók töltöttségi szintje. Erről saját friss elemzésünk itt érhető el, benne a magyar folyamatokkal itt érhető el, utóbbiról azt írják, hogy ez nyugalomra ad okot.

Az LNG-piacra támaszkodás miatt az LNG-szállításokbeli kockázatok jelentős árkilengéseket okozhatnak még rövid- és középtávon az aggodalmak miatt, miközben az összeomló orosz vezetékes gázszállítási volumen, illetve a csökkenő energiaárak együtt jelentős csökkenést okoztak az orosz energia exportbevételekben. Most napi közel 600 millió euró a bevétele az oroszoknak a fosszilis energiahordozókból, ami kevesebb, mint fele a tavalyinak.

Címlapkép forrása: a Krk-i LNG-terminál, Portfolio