Hatalmas kínai kitettség bukott ki Oroszországból

Kínai bankok töltik ki a nyugati pénzintézetek által hagyott űrt Oroszországban. A nemzetközi szankciók és a szabályozási nyomás közepette több milliárd dollárnyi hitelt helyezte ki orosz bankoknak. Ez a lépés része Kína azon törekvésének, hogy erősítse a renminbit, mint az amerikai dollár alternatíváját a tartalékvaluták között.

A kínai bankok jelentősen növelték kitettségüket az orosz bankok felé, az ország négy legnagyobb pénzintézete, köztük az Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), a Bank of China, a China Construction Bank és az Agricultural Bank of China a március végéig tartó 14 hónapban együttesen 2,2 milliárd dollárról 9,7 milliárd dollárra növelte Oroszország felé a hitelkihelyezését - írja a Financial Times.

Csak az ICBC és a Bank of China 8,8 milliárd dollárnyival növelte kitettségét.

Ez a lépés része Kína szélesebb körű erőfeszítéseinek, hogy a renminbit az amerikai dollár alternatív globális valutájaként népszerűsítse. Oroszország szintén a renminbi felé fordult a szankciók kivetése után a dollár és az euró tartalékvalutaként való használata helyett. Kína kitettsége az orosz bankszektorban megnégyszereződött ebben az időszakban, ami a két ország közötti növekvő gazdasági kapcsolatokat tükrözi.

A Kína és Oroszország közötti kereskedelem 2022-ben elérte a 185 milliárd dolláros rekordot.

Oroszország ukrajnai inváziója előtt Oroszország exportfizetéseinek több mint 60%-a "mérgező valutákban", például amerikai dollárban és euróban történt, a renminbi pedig kevesebb mint 1%-ot tett ki. Azóta azonban a nyugati valuták aránya az exportkifizetések kevesebb mint felére csökkent, a renminbi pedig 16%-ot tesz ki.

A nyugati bankok csökkentették oroszországi jelenlétüket, a Raiffeisen Bank azon kevesek egyike, amelyik jelentős jelenlétet tartott fenn. De az osztrák pénzintézet is kifejezte azon szándékát, hogy megtalálja a módját annak, hogy kivonuljon az orosz piacról, miközben megfelel a helyi és nemzetközi törvényeknek és szabályozásoknak.

Az Európai Központi Bank nyomást gyakorol az általa felügyelt bankokra, hogy hagyják el Oroszországot, ami tovább nehezíti a külföldi bankok működését az országban. Összességében a külföldi hitelezők aránya az orosz banki eszközökön belül 6,2%-ról 4,9%-ra csökkent a március végével zárult 14 hónapban.

