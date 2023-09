Napenergia: itt a megtérülési áttörés, fontos bejelentést tettek

Számos tényező segítheti a napelemtelepítéseknél a megtérülési idő felgyorsulását. Az RMI friss jelentése szerint a megújuló energiaforrások, különösen a nap- és szélenergia terén tapasztalt exponenciális kapacitásnövekedésnek köszönhetően, gyorsan csökkennek a költségek és növekszik a megtermelt energia mennyisége. Az előrejelzés szerint a nap- és szélenergia-termelés további 15-20%-os éves növekedéssel folytatódik, miközben a költségek jelentős mértékben csökkennek, ami gazdasági és környezeti előnyökkel jár.

Az RMI friss jelentésében meggyőző érveket sorakoztat fel a megújuló energiaforrások, különösen a nap- és szélenergia exponenciális növekedése mellett. Azt állítják, hogy ezek a technológiák a jól bevált mintát követik, amely gyakran megfigyelhető az új innovációk esetében - a tanulási görbék árcsökkenéshez vezetnek, ami viszont gyors kapacitásbővülésre ösztönöz.

Hogy ezen a pályán járunk, számos tényező támasztja alá, többek között az új napenergia- és akkumulátor-kapacitások megjelenése, az ambiciózus politikai célkitűzések - például az Európai Unió új támogatási programjai -, a változás lendülete és az S-görbék belső logikája.

Az elemzés szerint mindezek az elemek arra utalnak, hogy a nap- és szélenergia-termelés exponenciális növekedése az évtized hátralévő részében is folytatódni fog, évi 15-20%-os növekedési rátával.

A jelentés egyik legmegdöbbentőbb előrejelzése, hogy a napenergia költségei várhatóan a felére csökkennek az évtized végére, a szélenergia költségei pedig negyedével csökkennek. Ennek az előrejelzésnek a lényege abban az elképzelésben gyökerezik, hogy ahogy egyre több napelemet és szélturbinát gyártanak, a gyártók egyre jobban felkészülnek, ami a hatékonyság javulásához és a gyártási költségek csökkenéséhez vezet.

Ez a "learning by doing" néven ismert koncepció következetesen kulcsszerepet játszik a megújulóenergia-ipar terjeszkedésének előmozdításában. Az elmúlt négy évtizedben a napenergia esetében az átlagos tanulási ráta 20% körüli volt, a szélenergia esetében pedig 13%.

Bár erre külön nem térnek ki a szerzők, de épp a hétvégén jelentette be az olasz Enel, hogy a most induló szicíliai üzemében gyártott napelemek az előrejelzések szerint 2025-re 30%-os hatásfokot érnek el, szemben a jelenlegi 20% körüli átlagos napfény-energia átalakítási aránnyal. Mindez pedig leszorítja a gyártási költséget, javít a napelemek megtérülésén, és Európát is versenyelőnybe hozza a kínai panelgyártókkal szemben.

A jelentés kiemeli, hogy bár a megújuló energiát gyakran dicsérik környezeti előnyei és az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez való hozzájárulása miatt, gazdasági szempontból ugyanilyen meggyőző. Ez különösen jól látható a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos technológiák költségeinek az elmúlt évtizedben tapasztalt zuhanásában.

A napenergia és az akkumulátorok költségei 2012 és 2022 között figyelemre méltó mértékben, 80%-kal csökkentek, míg a tengeri szélenergia költségei 73%-kal, a szárazföldi szélenergia költségei pedig 57%-kal csökkentek a BNEF adatai szerint.

Mivel ezek a technológiák továbbra is követik az innovációs termékekre jellemző tanulási görbét, jó úton haladnak afelé, hogy gazdaságilag még versenyképesebbé váljanak.

A megújuló energiaforrások növekvő megfizethetősége és vonzereje jelentős változásokat idézett elő a globális beruházási trendekben. Az előrejelzések szerint például a globális energetikai beruházások 62%-át a tiszta energiát hasznosító technológiákba irányítják majd ebben az évben. Ezt az átmenetet jelzi, hogy a megújuló energiaforrásokba ma már több új beruházás érkezik, mint a fosszilis tüzelőanyagokba, ami alapvető változást jelez az energetikai tájképben.

Emellett a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) előrejelzése szerint a globális tisztaenergia-kapacitás az idén példátlanul nagy lendületet vesz: 107 gigawatt villamosenergia-termelő kapacitással bővül, és így a globális összkapacitás eléri a 440 gigawattot. Ez a jelentős növekedés tükrözi a megújuló energiaforrások bevezetésének lendületét, és az eddigi legjelentősebb éves növekedést jelenti, ami azt mutatja, hogy még mindig az S-görbe elején járhatunk.

Az ígéretes tendenciák ellenére a jelentés hangsúlyozza, hogy további erőfeszítésekre van szükség az energiaátállás támogatására és felgyorsítására. A legfontosabb intézkedések közé tartozik az energiahálózatok bővítése és korszerűsítése, az engedélyezési szabályok felülvizsgálata, a rugalmassági megoldások növelése, a szabályozási környezet és piaci rendszerek javítása, valamint a megújuló energiaforrások elterjedésének felgyorsítása, különösen az olyan régiókban, mint a globális dél.

Az RMI jelentésének szerzői megjegyzik, hogy ezek az intézkedések a megújuló energiák költségeinek további csökkenésével egyre inkább megvalósíthatóvá válnak, ami megerősíti a megújuló energiaforrásokra való áttérés gazdasági indokoltságát. Végül a jelentés hangsúlyozza, hogy a megújuló energiaforrások forradalma nemcsak környezetvédelmi szempontból felelős, hanem gazdaságilag is elkerülhetetlen.

A szabályozási környezetben az elmúlt időszakban a legtöbb országban pont a rendszerek telepítésének egyszerűsítésére törekedtek, az Európai Unió pedig kifejezetten ösztönözni próbálja az olyan rendszerek terjedését, mint a háztartási méretű kiserőművek vagy a szélturbinák. Az Európai Bizottság épp azt rótta fel a legutóbbi országjelentésében Magyarországnak, hogy utóbbiak telepítését szinte lehetetlenné tette szabályozói oldalról. A napelemek esetében pedig az elmúlt hetet meghatározta, hogy az éves elszámolás helyett bruttó havi elszámolásba kerülhetnek a háztartási kiserőművesek.

