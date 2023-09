Összeomlott a gyémántpiac a mesterséges kövek miatt

A nyersgyémántok legnépszerűbb kategóriájában, az egy- vagy kétkarátos szoliter menyasszonyi gyűrűkben használt gyémántoknak ára jelentősen csökkent. Ez annak tulajdonítható, hogy az amerikai fogyasztók egyre inkább a laboratóriumban növesztett gyémántokat részesítik előnyben eljegyzési gyűrűikben etikai okokból. Míg a gyémántok iránti általános kereslet a világjárványnak a luxuskiadásokra gyakorolt hatása miatt gyengült, az árcsökkenés ebben a konkrét gyémántkategóriában sokkal látványosabb.

Megugrott A laboratóriumban tenyésztett gyémántok iránti kereslet, különösen a megfizethető árú eljegyzési gyűrűk szegmensében. Emiatt a természetes gyémántok piacán az árak összeomlottak - írja a Bloomberg.

Ez az elmozdulás várhatóan nem érinti az eljegyzési gyűrűk kiskereskedelmi árát, de jelentős hatással van a nyersgyémántpiacra, amely magában foglalja a bányászokat és a gyémántkereskedőket is. A gyors árcsökkenés kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy ez a tendencia tartós marad, vagy hogy a laboratóriumban növesztett gyémántok be fognak hatolni az ázsiai vásárlók által uralt magasabb árkategóriájú piacokra is.

A De Beers, a gyémántipar egyik legnagyobb szereplője a kereslet jelenlegi gyengeségét a világjárvány okozta áremelkedést követő átmeneti visszaesésnek tulajdonítja. Bár a szintetikus gyémántok némi piaci részesedést szereztek, a De Beers szerint ez nem strukturális változás, hanem inkább makrogazdasági kérdés.

A laboratóriumban növesztett gyémántokat, amelyek fizikailag megegyeznek a bányászott gyémántokkal, de gyorsabban és alacsonyabb költséggel állíthatók elő, már régóta fenyegetésnek tekintik a természetes gyémántiparra nézve.

A gyengülő keresletre válaszul a De Beers agresszíven csökkentette a kiválasztott gyártható gyémántok árát, ami az elmúlt évben több mint 40%-os árcsökkenést eredményezett. A laboratóriumban termesztett gyémántok egyre nagyobb teret nyernek, különösen Indiában, ahol már a gyémántexport jelentős részét teszik ki. A természetes gyémántok piacára gyakorolt hatás ellenére a laboratóriumban termesztett gyémántok ipara is árcsökkenéssel szembesül, mivel az előállítási költségek csökkennek, és a kiskereskedők egyre alacsonyabb áron kínálják őket.

A laborgyémántok azért is egyre népszerűbbek, mert a bányászat gyakran jár együtt kizsákmányolással, emberkereskedelemmel a fejletlenebb országokban, így a tudatosabb fogyasztók az etikus alternatívára állnak át.

A De Beers további árcsökkenésre számít a laboratóriumban termesztett gyémántok piacán, mivel egyre nagyobb kínálat jelenik meg, ami végső soron nagyobb árkülönbséget eredményez a természetes és a laboratóriumban termesztett gyémántok között. A vállalat úgy véli, hogy az előbbiek ritkasága és véges volta továbbra is egyedivé teszi őket, így az áruk is magasabb maradhat.

Címlapkép forrása: Shutterstock.