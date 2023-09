Rábólintott az EKB: hatástalaníthatja a kormány a költségvetés időzített bombáját

Varga Mihály kiemelte, hogy egy komoly kockázat hárulhat el a 2024-es költségvetés elől, hiszen az MNB várható veszteségét nem a büdzséből kell megtéríteni. Hozzátette, hogy az EKB kedvező döntése után a kormány kezdeményezi a jegybanktörvény módosítását, amit az őszi ülésszakban tárgyalhat a parlament.

Az MNB-nek már tavaly mintegy 400 milliárd forintos vesztesége volt, de még pozitív maradt a saját tőkéje, idén azonban a várható újabb jelentős veszteség akár 1500-2000 milliárd forintos tőkevesztést is okozhat. Ezért kellett idén egyszer már módosítani a jegybanktörvényt annak megfelelően, hogy ezt az összeget öt évre elosztva kelljen állnia a költségvetésnek. Most azonban úgy tűnik, hogy még ez is jelentős terhet jelentene, ezért a kormány kezdeményezte, hogy a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően az MNB is működhessen negatív tőkével.

Az újabb törvénymódosítás kapcsán az EKB véleményére várt a kormány, ami a jelek szerint mostanra megszületett, bár a hivatalos dokumentum egyelőre nem jelent meg. Így nem tudni például, mennyi ideig lehet negatív a saját tőke és a jegyzett tőke különbsége, korábban "átmeneti időszakról" volt szó, de nem jelölték meg pontosan, hány évre vonatkozik a javaslat. Illetve egyelőre arra a fontos kérdésre sincs válasz, hogy ki dönthet arról, hogy mi a "középtáv", milyen tempóban és milyen forrásból kell a negatív tőkéből helyreállítani.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos Portfolio