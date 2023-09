Már ma tízéves eurókötvényt bocsáthat ki Magyarország

Elindult egy tízéves magyar eurókötvény kibocsátása, mely akár ma le is zárulhat – írja a Reuters. A hír összefügghet az ÁKK hétfőn módosított finanszírozási tervével, melyben az eddigihez képest 230 milliárd forinttal nagyobb deviza-forrásbevonással számolnak.

Egy 2033. szeptember 12-én lejáró eurókötvény kibocsátására adott mandátumot Magyarország a Reuters beszámolója szerint. A kibocsátás pontos összege akár már ma kiderülhet, de mivel benchmark papírról van szó, ezért legalább egymilliárd eurós ügylettel lehet számolni.

Az előzetes (indikatív) árazás szerint a midswap felett 260 bázispontot fizetne az ÁKK a papírok után, a végső árazás majd a kereslet függvényében alakulhat ki. A jelenlegi 3,1 százalék körüli euró midswap mellett ez

5,5-6 százalékos tényleges kamatot jelenthet.

Az ügylet lebonyolítására az Erste, a Goldman Sachs, az ING, a KBC és a Raiffeisen kaptak megbízást.

Az ÁKK épp tegnap jelentette be, hogy módosította finanszírozási tervét, melynek értelmében az eredetileg tervezettnél 230 milliárd forinttal több devizaforrást vonhatnak be idén. Az egész évre tervezett 3127 milliárd forintos devizakibocsátásból 2195 milliárd teljesült augusztus végéig, vagyis még ezer milliárd körüli devizaforrás bevonásával számol az adósságkezelő, így bőven lehet akár 2-3 milliárd euró is a friss kibocsátás.

A finanszírozási terv módosításában egyébként a legnagyobb érdekesség az volt, hogy az ÁKK megemelte 700 milliárd forinttal az idei finanszírozási szükségletet, aminek háttere egyelőre nem teljesen világos.

