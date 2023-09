Megvannak a végső számok: máris elvitték a magyar eurókötvényt!

Megvannak a mai 10 éves magyar eurókötvény-kibocsátás végső árazási paraméterei: eszerint az 5,9 milliárd eurót is meghaladó ajánlati könyvből 1,75 milliárd eurónyi ajánlatot fogadott el az Államadósság Kezelő Központ, a papír pedig az irányadó midwap felett végül 235 bázispontos felárral ment el - derült ki a Reuters IFR News kötvénypiaci szolgáltatásának híréből.

Mivel a 10 éves euró midswap jelenleg 3,17% körül mozog a Refinitíven, ehhez képest a 235 bázispontos felár 5,52%-os kamatot ad ki. Reggel a kötvénykibocsátás kezdetén az indikatív felár még 260 bázispont volt, tehát ez szűkült végül 235 bázispontra. Még ezzel együtt is figyelemre méltónak tűnik a felár, illetve a kialakuló kamat, ahogy azt napközben Marten Bressel, a FIM Partners feltörekvő piaci portfolió menedzsere megjegyezte az IFR Newsnak. Kora délután a 2032 tavasz körül lejáró magyar devizakötvények kamata 5,1% körül mozgott bő 200 bázispontos felár mellett, így tehát ehhez képest kissé magasabb lett a felár és így a kamat is.

Amint megírtuk: a tegnap módosított finanszírozási terv alapján 230 milliárd forinttal megemelte a kormány az idei devizakibocsátási lehetőséget, és mivel az egész évre tervezett 3127 milliárd forintos devizakibocsátásból 2195 milliárd teljesült augusztus végéig, így ez még ezer milliárd forint körüli devizaforrás bevonását tette lehetővé.

Emiatt a mai kibocsátás mérete bőven lehetett volna akár 2-3 milliárd euró is, és erre az ajánlati könyv mérete is lehetőséget is adott volna, de ehhez képest végül 1,75 milliárd eurónyi ajánlatot fogadott el az ÁKK.

A mai eurókötvény-kibocsátás végső árazási paramétereivel párhuzamosan derült ki, hogy a magyar kormány konkrét tárgyalásokat folytat a Budapest Airport 51%-nyi részesedésének megvételéről, amellyel párhuzamosan a 49%-nyi részt egy másik repülőtér üzemeltető cég venne meg. Elképzelhető, hogy a mai forrásbevonás összefügg ennek az ügyletnek a megfinanszírozásával.

