Ugrik az olajár a friss bejelentésre!

A legfrissebb bejelentés értelmében az egyik legnagyobb olajtermelőnek számító Szaúd-Arábia az év végéig meghosszabbítja a napi 1 millió hordós önkéntes termeléscsökkentését - a hírre megugrott az olajár.

Rijád először júliusban jelentett be napi 1 millió hordós csökkentést, ám azóta augusztusban meghosszabbította azt, most pedig ismét sor került erre. A mostani termeléscsökkentés a napi 1,66 millió hordónyi egyéb önkéntes nyersolaj-kibocsátáscsökkentésen felül értendő, amelyeket az OPEC tagjai 2024 végéig vezettek be.

A másik fontos olajtermelő Oroszország szintén vállalta, hogy augusztusban napi 500 000 hordóval, szeptemberben pedig napi 300 000 hordóval csökkenti önkéntesen az exportot.

A csökkentéseket azért titulálják "önkéntesnek", mivel kívül esnek az OPEC+ hivatalos politikáján, amely minden tagot a termelési kvóták egy részének betartására kötelez. Haitham al-Ghais OPEC-főtitkár korábban azt mondta, hogy az OPEC+ határozatain kívüli önkéntes csökkentések alkalmazása nem utal a szövetség tagjai közötti politikai nézetek megosztottságára.

Ahogy arról mi is értekeztünk, többek között az OPEC-termeléscsökkentéseknek is köszönhetően jelenleg rendkívül szűkös a globális olajpiac, ezért egyes elemzők szerint idén még további olajár-emelkedés jöhet, Pletser Tamás szerint például a 85-90 dolláros hordónkénti ár is könnyen elképzelhető az év második felében.

Most pedig karnyújtásnyira került a fenti célár felső határa, ugyanis a friss bejelentésre rendkívül érzékenyen reagált az olajár, jelenleg 1,6 százalékos pluszban van a Brent,

idén pedig 4,3 százalékkal került feljebb a jegyzés, kifejezetten heves kilengések mentén.

