Lázár János kirúgásról döntött a MÁV-nál

Lázár János építési és közlekedési miniszter szerdán felmentette a vasúttársaság pályaműködtetésért felelős, illetve a gazdasági vezérigazgató-helyettesét - írja a hvg. Később a MÁV közleményben pontosított: Virág István vezérigazgató-helyettes marad, vagyis csak egy vezető távozik a vasúttársaságtól.

A portál értesülését megerősítette Csepreghy Nándor miniszterhelyettes. A lap emlékeztet arra, hogy mindez azok után jött el, hogy a Budapest–Győr–Hegyeshalom fővonalon sebességkorlátozást vezettek be a pálya rossz állapota miatt, majd vita lett arról, miért nincs pénz az évek óta szükséges felújításra.

A portál úgy tudja, szerdán döntöttek a szaktárcánál a MÁV Zrt. két felsővezetője, Virág István pályaműködtetési vezérigazgató-helyettes és Bádonfainé Szikszay Erzsébet gazdasági vezérigazgató-helyettes felmentéséről.

Cikkünk korábbi verziójában tévesen állítottuk azt, hogy Virág István Szijjártó Péter miniszter keresztapja. A külügyminiszter Facebook-posztjában arra hívja fel a figyelmet, hogy az ő keresztapja egy Szijjártó Gábor nevű Almásfüzitőn élő nyugdíjas, egykori gyári munkás.

Cikkünk megjelenése után a MÁV pontosítást küldött szerkesztőségünknek. Ezek szerint korábban pontatlanul jelent meg, hogy a MÁV vezetésében két vezérigazgató-helyettes felmentését kezdeményezte volna a tulajdonos. "A valóság ezzel szemben az, hogy az értesülés csak Bádonfainé Szikszay Erzsébet, gazdasági vezérigazgató-helyettes esetében helytálló. Virág István vezérigazgató-helyettes bár elérte a nyugdíjkorhatárt, aktív szolgálatát nem fejezi be" - közölte a társaság.

Érdemes ennek kapcsán felidézni a tárcavezető múlt heti kemény üzenetét, amit a vasúttársaság felé intézett. A MÁV vezetését felszólította, hogy csinálják meg, amire utasította őket, és „garantálják az emberek biztonságát”.

A hvg.hu szerda délután elérte Csepreghy Nándort, az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszterhelyettesét, aki megerősítette a két vezérigazgató-helyettes menesztését és annak okát is, továbbá arra is utalt, hogy nem csak nekik kellett távozniuk – és nem is csak a MÁV-tól, hanem a minisztériumból is.

A miniszterhelyettes kifejtette: "voltak és vannak, akik az 1-es vasúti fővonalon történő felújítás esetében a gyorsítást akadályozták, lassították vagy egyenesen szabotálták. És olyanok is, akik a munkájuk végzése helyett a vasúttal szembeni kampányhoz szállítottak anyagokat médiaszereplőknek, ellenzéki pártoknak. Ezektől a kollégáktól most megválunk. Van, aki nyugdíjba mehet már, mi pedig nem marasztaljuk. Van, akit lefokozunk. Van, akit felmentünk. Van, aki helyett másnak adunk lehetőséget".

