Mekkora volt a csalódás? Megszólaltak az elemzők a friss adatról

A vártnál némileg magasabb, 16,4 százalék volt augusztusban az infláció Magyarországon – derült ki a KSH péntek reggeli közléséből. Elsősorban az élelmiszerek ismételt áremelkedése okozhatott kellemetlen meglepetést, miközben a szolgáltatások eddig aggasztó áremelkedése fékezett.

A júliusi 17,6 százalékról augusztusban 16,4 százalékra csökkent az infláció, ami így kicsivel meghaladta a 16,2 százalékos átlagos elemzői várakozást. Elsősorban az élelmiszerek kiújult áremelkedése okozta a kellemetlen meglepetést, emellett az üzemanyagárak emelkedtek jelentősen.

Az infláció csökkenése augusztusban tovább folytatódott, elsősorban a kedvező szezonalitás által vezérelve. Szeptembertől az erőteljesebb bázishatásoknak köszönhetően felgyorsulhat a csökkenés üteme, a kialakuló pozitív reálkamat óvatos kamatcsökkentési ciklust indokol a forintpiaci stabilitás megőrzése miatt – emelte ki az adat kapcsán Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója. A lengyel jegybank meglepetésszerű kamatvágásának devizát gyengítő hatásai miatt azonban az MNB-nek továbbra is az óvatos lazítást és megfelelő, előrekintő kommunikációt kell folytatnia, amennyiben meg akarja őrizni a forintpiaci stabilitást – tette hozzá.

Az év hátralevő részében bázishatások, és az élelmiszertermékekre bejelentett egyre szélesebb körű árcsökkentések miatt az infláció meredek mérséklődésére számítunk – tette hozzá Suppan Gergely. Az MBH Bank vezetői elemzője szerint a bázishatásokat felerősítheti, hogy a nemzetközi nyersanyag-, termény-, és energiaárak és szállítási költségek jelentősen, többségében már a 2021-es szintekre estek vissza.

Az üzemanyagok drágulása és az élelmiszerárak emelkedésének vártnál lassabb mérséklődése miatt

17,5%-ról 17,8%-ra emeljük idei átlagos inflációs várakozásunkat, míg jövőre az infláció az üzemanyagok jövő év eleji jövedéki adóemelése ellenére 3,9%-ra mérséklődhet

- hangsúlyozta Suppan.

Tovább fékeződött augusztusban az éves bázisú inflációs mutató, ezzel szemben havi alapon ismét jelentősen, 0,7 százalékkal nőtt a KSH által összeállított fogyasztói kosár átlagára – kommentálta az adatot Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője kiemelte, hogy legutóbb idén áprilisban volt ilyen magas a havi átárazás mértéke, továbbá azt is fontos megjegyezni, hogy augusztusban jellemzően – a historikus átlag alapján – a havi átárazás enyhe negatív értéket szokott mutatni.

Ezek fényében tehát még erősebbnek számít a 2023 augusztusi havi árdinamika.

Mivel elsősorban a havi adat mutat jelentős eltérést a megszokottól, így most először a havi mutató gyorsulása mögötti folyamatokat mutatjuk be. Az élelmiszer-árstop kivezetésének következtében ismét emelkedett havi alapon az élelmiszerkosár ára. Ezek közül is egyértelműen kiemelkedik a cukor drágulása a maga közel 55 százalékos áremelkedésével júliushoz képest – emeli ki Virovácz. Ami hozzájárult még a havi inflációs mutató jelentősebb megugrásához, az az üzemanyagok árának több mint 8 százalékos emelkedése, ami aligha okozhatott érdemi meglepetést azok számára, akik figyelemmel kísérték az elmúlt egy hónapban az árváltozásokat. Mindezekkel szemben érdemi lefelé mutató meglepetést hozott a szolgáltatások havi drágulása, ami mindösszesen 0,1 százalék volt.

Rövid távon érdekes lesz látni, hogy vajon a szolgáltatások esetében folytatódik-e az augusztusban látott gyenge átárazás és képes lesz-e a tartós fogyasztási cikkek inflációja is tovább mérséklődni – teszi fel a kérdést az ING elemzője. Amennyiben igen, úgy vélhetően még az üzemanyagok további drágulása sem veszélyezteti azt, hogy idén novemberre a fő inflációs mutató, az év végére pedig már a maginflációs mutató is 10 százalék alá csökkenjen. Monetáris politikai szempontból azonban a neheze még csak ezt követően jön, hiszen a jegybank számára a 3 százalékos cél elérése a feladat, nem pedig az egyszámjegyű infláció - hangsúlyozza.

A monetáris politikára – meglátásunk szerint – az augusztusi inflációs mutatók alakulása várhatóan nem gyakorol majd érdemi hatást. Az szinte már nem is kérdés, hogy szeptemberben a jegybank 13 százalékra vágja az irányadó rátát és egyszerűsíti némiképp a monetáris politikát. Ugyanakkor a pénzpiaci kockázatok és a globális monetáris politika alakulása miatt a jegybank a piaci konszenzusnál óvatosabb monetáris politikát folytathat szeptembert követően, amibe beleférhet az is, hogy egy-két hónapig változatlanul tartja a jegybank az effektív kamatot – véli Virovácz Péter.

Címlapkép forrása: Getty Images