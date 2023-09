Milyen alapelvek mentén lehet megújítani a magyar nyugdíjrendszert?

Simonovits András cikksorozatban ismertette, hogy szerinte milyen reformokra lenne szükség a nyugdíjrendszerben. A cikksorozatban szereplő javaslatokkal, illetve a nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatos álláspontomat négy írásban fejtem ki. A második rész a változtatások további alapvetéseit fejti ki.

Simonovits András a közelmúltban a Portfolio.hu-n több cikkben jellemezte a jelenlegi nyugdíjrendszert, és tett egyszerűbb és bonyolultabb javaslatokat a változtatásokra. A cikksorozat apropóját az adta, hogy 2022 decemberében a Bizottság jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet, 2022. november 30-i értékelésével azonban a nyugdíjrendszer reformját írta elő, Simonovits András ehhez tette meg javaslatait.

A cikksorozatban szereplő javaslatokkal, illetve a nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatos álláspontomat négy írásban fejtem ki. Az első cikk a nyugdíjrefom kívánatos szempontrendszerével és az ezzel egybevágó javaslatokkal foglalkozott. A jelen, második rész a változtatások további alapvetéseit fejti ki. A harmadik rész tárgya a kiegészítő nyugdíjrendszer, a negyedik pedig az állami nyugdíjrendszerrel kapcsolatos teendőket tekinti át.

További alapvetések

A továbblépés előtt célszerű három alapvetést rögzíteni, ezek a következők:

a nyugdíj szerepe

a nyugdíjrendszer összetevői

a reform valódi kérdése

A nyugdíj szerepéről: a nyugdíj eredeti funkciója a fizikai és szellemi képességek időskorral járó visszaesése, és ezzel együtt járó munkaképesség- és keresetcsökkenés idején az időskori szegénység elkerülése, azaz a mindennapi megélhetés biztosítása.

A megfelelőség is ezzel függ össze: a nyugdíjrendszer tehát akkor megfelelő, ha az időskorúak minél nagyobb részének biztosít méltó megélhetést.

A nyugdíjak megfelelősége, az időskori szegénység elkerülése kapcsán magától értetődően fontos a jövedelmek és a kifizetések időbeli egybeesésének biztosítása. Mivel az időskori kiadások döntően folyamatosan, illetve havi rendszerességhez köthetően merülnek fel, ahogy ez a KSH 2020 évi, a háztartások életszínvonalát vizsgáló kiadványából is kiderül, lényeges, hogy csak az a jövedelem érthető valóban „nyugdíj” alatt, ami ténylegesen az időskori kiadások fedezetére szolgál – ezek pedig kizárólag a rendszeres – havi - járadékok.

A háztartások kiadásai 2020 (ezer Ft) Gyermekes háztartások Gyermektelen háztartások Aktív háztartások Nyugdíjas háztartások Élelmiszerek és alkoholmentes italok (f) 261,27 453,21 340,7 452,85 Lakásfenntartás és háztartási energia (f) 183,07 325,06 241,2 326,94 Közlekedés 122,57 171,92 162,71 99,58 Egészségügy (f) 39,42 108,43 59,42 145,61 Egyéb 441,54 627,85 554,39 505,44 folyamatos (f) kiadások aránya 46% 53% 47% 61% Forrás: KSH

A nyugdíjrendszer összetevőiről: Szakmai közhely, hogy a fejlett országok nyugdíjrendszerei hárompilléresek. Az első az állami, ami gyakran – a magyarhoz hasonlóan – felosztó-kirovó rendszerben működik, a második a munkáltatói, a harmadik pedig az egyéni nyugdíjpillér. Ez utóbbi kettőt nevezhetjük az államit kiegészítő nyugdíjrendszernek. Strukturális probléma, hogy Magyarországon a három pillér között nincs koordináció.

A munkáltatói és az egyéni előgondoskodás ma Magyarországon a nyugdíjrendszer mostohagyerekei.

A nyugdíjrendszerrel foglalkozók gyakran tudomást sem vesznek róla – és ez egyben a Simonovits-javaslatokkal szemben legerősebb szakmai kritika is! A II. és a III. pillér szolgáltatói a pénzügyi közvetítőrendszer részeként rá vannak bízva arra a Magyar Nemzeti Bankra, akinek a nyugdíjhoz való hozzáértése és empátiája nem magától értetődő. (Ugyanez egyébként elmondható az egészségpénztárakhoz fűződő viszonyára is).

A II. és a III. pillérre elvileg megvannak a szolgáltatóink: a foglalkoztatói gondoskodási igényt becsatornázhatnák munkáltatói befizetésként a nyugdíjpénztárak, illetve a meglevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató, az egyéni nyugdíjigények lefedésére pedig – az erre a célra is szolgáló nyugdíjpénztárak mellett – a bankok és a biztosítók is rendelkeznek adókedvezménnyel támogatott termékekkel (NYESZ-R számla, illetve nyugdíjbiztosítás), működésük az MNB felügylete alatt prudens. A II. és a III. pillér járadékosainak száma azonban elenyésző - ahogy ezt a későbbiekben látni is fogjuk. A reform egyik lehetséges sikertényezője a kiegészítő nyugdíjrendszerből származó havi járadékosok számának és járadékaiknak a növelése.

A valódi kérdés: Csökkenő népesség, romló időkori függőségi ráta, illetve ezen belül a 80+-os népesség rohamosan növekvő aránya (A népesség szerkezete és jövője (Obádovics, 2018), 3. sz. táblázat) mellett a nyugdíjrendszer reformja nem nélkülözheti a rendszer működéséhez szükséges többletforrás kérdését - a valódi kérdés az, honnan származik a többletforrás?

A Simonovits-cikkek e tekintetben nem egyenszilárdak – a javaslatok egy része önmagában is többletforrást igényel, tartalmaz hatékonyságnövelő (kvázi-forrásteremtő) javaslatokat is – például a Nők40 szigorítása –, a szükséges többletforrás azonban szerint a járulékkulcs növeléséből kellene, hogy származzon. A cikk magyarázata szerint a szociális hozzájárulási adót a kormányzat a béremelési vállalásokért „cserébe” csökkentette, sajnos a szükségesnél jobban, így a járulékemelés tulajdonképpen a túlzott csökkentés korrekciója.

Ezzel nehéz egyetérteni. Nemcsak azért, mert az érvelésből kimaradt a létszámtöbblet – a cikkben említett időszakban, 2016 és 2022 között az alkalmazásban állók száma mintegy 660 ezer fővel nőtt, azaz ennyivel többen fizetnek járulékot, illetve ennyivel több ember után fizetnek szochót a munkaadók! –, hanem döntően a járulékemelés versenyképességet rontó hatása miatt. E tekintetben a munkáltatói járulékkulcs-emelés közvetlenül rontja a versenyképességet, a munkavállalói terhek emelése pedig inkább áttételesen, de maga a versenyképesség-rontó hatás itt sem vitatható.

Megítélésem szerint a többletforrást elsődlegesen a ma nem működő II. és III. nyugdíjpillérek működővé tétele, a hatékonyság növelése környékén kell keresni, mert ez szolgálja a tartós versenyképességet!

A jól működő többpilléres rendszer további lehetőségei

1. Több pillér – több lehetőség

Fontos, hogy a három pillér egymáshoz képest is pozícionálható legyen. Erre vonatkozóan érdemes a Simonovits András által is javasolt rugalmas nyugdíjkorhatár kérdését megvizsgálni. Felfelé most is rugalmas a nyugdíjkorhatár, a korhatár lefelé történő rugalmasításának érvelése azonban a cikkben sem meggyőző; az írásban szerepelnek a méltányossági problémák (a korábban nyugdíjba vonultakkal szemben), illetve a költségvetésen ütött lyuk is (az egyes évjáratok befizetők közül a járadékosokhoz történő átkerülésével).

Meglátásom szerint a rugalmasság kifejezetten előnyösen biztosítható a II. és a III. nyugdíjpilléren keresztül. Ha valaki elég sok pénzt gyűjt össze ahhoz, hogy néhány évvel korábban menjen nyugdíjba, vagy dolgozzon csak részmunkaidőben úgy, hogy a nyugdíj előtti járadék jellegű jövedelmének (valamint járulékainak) forrása a saját megtakarítása egyfajta előnyugdíjként, miért ne tehetné azt meg?

Hasonló a helyzet a munkáltatói pillérrel – legitim szakszervezeti követelés lehet a munkáltatói előtakarékosság kikényszerítése annak érdekében, hogy – különösen fizikai munkát igénylő munkakörökben - a nyugdíj előtti években csak részmunkaidőben történjen munkavégzés, a kieső jövedelmet pedig – szintén előnyugdíjként - a munkáltatói pillérbe történő korábbi munkaadói befizetések finanszírozzák. Az előnyugdíjat lehetővé tevő kiegészítő nyugdíjpillérek elkerülhetővé tennék az állami nyugdíj korhatárának lefelé történő „rugalmasítását” – így a Simonovits által indokoltan említett hatékonysági és méltányossági aggályok is kezelhetőbbé válnának, az állami nyugdíjrendszer fenntarthatósága pedig nem romlana.

2. Az állami nyugdíjrendszerrel szemben állított kritériumokról

A jelenlegi egypilléres helyett a többpilléres rendszerben az I. (állami) pillér súlya is átértékelődhet. Nem hiszem, hogy van olyan reális forgatókönyv, amelyben akár középtávon is megkérdőjeleződhetne az állami rendszer dominanciája – de – ahogy a fenti példák is mutatják – az a lehetőség kialakulhat, hogy a nyugdíjrendszer egyes attribútumai (például a rugalmasság) az állami pilléren kívül jelennek meg. Innentől kezdve pedig az állami nyugdíjrendszerrel szemben fennálló követelmények is változhatnak, az állami pillérnek egy többpilléres nyugdíjrendszerben sokkal kevésbé kell univerzálisnak, „általánosan igazságosnak” lennie, elég, ha méltányos és a fontosabb elemeit közmegegyezés övezi.

Ilyen – csökkenő súlyú - kérdés lehet a nyugdíjak értékkövetése is. A nyugdíjemelések elvét illetően több megoldás is szóba jöhet, a cikksorozat záró eleme halványan a svájci index mellett foglal állást. Belátható azonban, hogy a svájci indexálás a felosztó-kirovó nyugdíjpillérben a mindenkori aktív generációkkal szemben kevésbé méltányos, mivel a nyugdíjak lefelé a gyakorlatban rugalmatlanok - a bérek csökkenését kikényszerítheti a piac, a nyugdíjak csökkentése azonban nehezen képzelhető el. Ha azonban az állami nyugdíjrendszer egyébként fenntartható, és méretével szemben adminisztratív korlát állítható fel (pl. az állam által fizetett nyugdíjak nem érhetik el a GDP 9,5-%-át), akkor ez a méltánytalanság is megszüntethető, és könnyebben szervezhető köré közmegegyezés. Ez a helyzet azonban jelenleg még nem áll fenn.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép forrása: Shutterstock