A kiegészítő nyugdíjrendszer szerepe a reformban

Simonovits András cikksorozatban ismertette, hogy szerinte milyen reformokra lenne szükség a nyugdíjrendszerben. A cikksorozatban szereplő javaslatokkal, illetve a nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatos álláspontomat négy írásban fejtem ki. A harmadik rész tárgya a kiegészítő nyugdíjrendszer.

Simonovits András a közelmúltban a Portfolio.hu-n több cikkben jellemezte a jelenlegi nyugdíjrendszert, és tett egyszerűbb és bonyolultabb javaslatokat a változtatásokra. A cikksorozat apropóját az adta, hogy 2022 decemberében a Bizottság jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet, 2022. november 30-i értékelésével azonban a nyugdíjrendszer reformját írta elő, Simonovits András ehhez tette meg javaslatait.

A cikksorozatban szereplő javaslatokkal, illetve a nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatos álláspontomat négy írásban fejtem ki. Az első írás a nyugdíjreform kívánatos szempontrendszerével és az ezzel egybevágó javaslatokkal foglalkozott. A második rész a változtatások további alapvetéseit fejtette ki. A jelen, harmadik rész tárgya a kiegészítő nyugdíjrendszer, a negyedik pedig az állami nyugdíjrendszerrel kapcsolatos teendőket tekinti át.

A II. és a III. pillérről

A korábbi cikkekben már említésre került, hogy a II. (munkáltatói) és a III. (egyéni) pillérre elvileg megvannak a szolgáltatóink, ugyanakkor alig van járadékos. Mivel a nyugdíjban töltött átlagos élettartam a nők és a férfiak esetén a tényleges nyugdíjba vonulási életkor és a 65 éves életkorban várható élettartamok alapján kalkulálva a férfiaknál átlagosan 14, a nőknél pedig 21 év, a fentiek azt is aláhúzzák, hogy a nyugdíjkorhatár betöltésekor kapott, esetlegesen akár nagyobbnak is tűnő egyszeri pénzösszeg nyilvánvalóan nem véd az időskori szegénységtől a nyugdíjaskorban eltöltött idő második felében (különösen akkor, amikor a nyugdíjas háztartások éves kiadásainak alsó hangon 60%-a havi vagy gyakoribb fizetési ütemezéshez köthetően merül fel), ezt a biztonságot csak a havi járadékot szolgáltató állami pillér nyújtja.

Arról is esett szó, hogy a kiegészítő nyugdíjpillérek nem illeszkednek az állami nyugdíjrendszerhez. Az állami nyugdíjrendszer gazdája a Pénzügyminisztérium, a kiegészítő nyugdíjpillérek szolgáltatóit a Magyar Nemzeti Bank felügyeli, alapvetően a pénzügyi közvetítőrendszer elemeiként tételezve azokat. A széttagoltságon és a Magyar Nemzeti Bank nem szükségszerűen meglevő nyugdíjszakmai kompetenciáin kívül mással nehezen magyarázható a kiegészítő nyugdíjpillérek járadékosainak hiánya. A járadékosok hiánya az alábbi – a kiegészítő nyugdíjtermékek (létszám- vagyon- illetve 2022. évi adókedvezmény-adatait is bemutató) táblázatból is kiolvasható:

pillér szerződésszám / taglétszám (1000) adókedvezmény ***** vagyon (Mrd HUF) Járadékban részesülők száma (fő) (Mrd HUF) Önkéntes nyugdíjpénztár * egyéni, munkáltatói 1.092,2 20,2 1.615 1006 Nyugdíjbiztosítás ** egyéni 398,3 20,7 4-700 cca 100 NYESZ-R*** egyéni 30 3 40-90 0 Foglalkoztatói nyugdíj **** munkáltatói 0,6 - 0,1 0 Összesen ≈1.500.000 fő ≈44 Mrd Huf ≈2.200 Mrd HUF ≈1.100 fő *: létszám, vagyon, járadékosok száma az MNB pénztári adatsora alapján (2022Q4), ** szerződésszám az MNB biztosítói adatsora alapján (22Q4) , vagyon és járadékosok száma saját becslés, ***: saját becslés , ****: szolgáltatói éves beszámoló (2022) *****: 2023-as költségvetés, középértékek, a pénztárak esetében 2:1 nyugdíj:egészség arányt feltételezve

A táblázatból – némi malíciával – az olvasható ki, hogy a két pillérben jelenleg csak a kudarc közös - az eredeti célt, az időskori megélhetés támogatását egyik sem igazán biztosítja.

Az egyéni pillér szolgáltatóinál ugyanakkor a tőkegyűjtés többé-kevésbé működik, a szolgáltatók rendszeresen számot adnak ügyfeleiknek a megtakarításaikról. Itt „csak” arról kell gondoskodni, hogy a nyugdíjcél szándékával félretett pénz ténylegesen az időskori megélhetés támogatását szolgálja, azaz a nyugdíjba vonulás időpontjára felgyűlt tőke döntő részének hosszú tartamú, havi kifizetésű járadékban történő kifizetésének előírását. Erre eszköz is van – az adókedvezmény feltételeinek pontosításával ez a helyzet előállítható. Ugyanakkor azonban óvatosságra kell intsen mindenkit az a tény, hogy a piaci indíttatású járadék a meglevő szolgáltatóknál nem indult el. Ezt több okra is vissza lehet vezetni, mindenesetre, ha a piac ezt nem tudja, vagy nem akarja csinálni, akkor lehet, hogy ezt is állami feladatnak kell tekinteni.

A munkáltatói pillér esetében nagyobb a baj – itt a tőkegyűjtés sem működik. A munkáltatói pillér esetében nehéz túllépni a végig nem gondolt magánnyugdíjpénztári kísérlet kurtán-furcsán sikerült lezárásán. A magánnyugdíjpénztárak tündöklésének és bukásának, illetve a lehetséges munkáltatói pillér utóéletének azonban van néhány megszívlelendő tanulsága:

A járulék-átcsoportosítás újabb nyugdíjpillér létrehozására alkalmatlan eszköz – felosztó-kirovó nyugdíjrendszerben az innen átcsoportosított járulékok előbb-utóbb hiányozni fognak a felosztó-kirovó rendszerből. Ehelyett az üzleti – elsősorban a termék és az adókörnyezet - átgondolása lehet célravezető.

Az intézményeket illetően is jelentős újításra van szükség. A pénztári rendszer revitalizációjában (magánnyugdíjpénztárak újjáélesztése, önkéntes pénztárak jogosítvány-bővítése) nem érdemes gondolkodni. A nyugdíjpénztári rendszer, mint saját tőke nélküli piaci szolgáltatói forma olyan hungarikum, amelynek az eredménye harminc év működést és több tízmilliárd adókedvezményt követően mintegy ezer fő, aki kiegészítő nyugdíjjáradékban részesül. Ideje új utat keresni. Az európai kísérlet magyar adaptációja a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatóval (FNYSZ) szintén nem sikertörténet. A kudarcnak itt is több oka van, de ki kell emelnünk a tőkeigény nélküli termék-versenytársakra (pénztárak) szabott üzleti környezet, valamint az alacsonyabb termék-kötöttségű, emiatt szofisztikált szolvenciaigényű biztosítási szektorra szabott tőke-elvárási követelmények együttesét, ami önmagában is állatorvosi lóvá tette ezt az intézményt. Ehhez járul még az a jelentős adminisztrációs szükséglet, amelyet – az EU-s igényeken túlnyúlóan – az a magyar szabályozói és felügyeleti környezet generált, amely az ügyfelek pénzének biztonságát a nyugdíjpénztáraknál a tőke hiányában a szabályozás és ellenőrzés alaposságával próbálta pótolni. A fentiek miatt az ésszerű lépés egy új, kizárólag a sikeres munkáltatói előtakarékosságot segítő szolgáltatói forma, termék és rá szabott, a sikert támogató működési környezet kitalálása és megalkotása – a dedikált szolgáltatói környezet kialakítására talán a lakástakarék-piac kezdeti kialakítása adhat használható mintákat. A pénztárak és az FNYSZ számára célszerű megtartani a jelenlegi működési környezetet, és a sikeres rendszerkialakítást követően lehet érdemes az áttérés megengedése, szabályozott módon. Lényeges a felügyeleti környezet újragondolása A pénztárak példáin látszik, hogy az MNB hajlamos a pénzügyi közvetőrendszer résztvevőinek generális jellegű szabályozására, ami a határterületek (nyugdíj- és egészségügy) kiegészítő szolgáltatóit szemléletükben eltérítheti az alapfeladatuktól - a kizárólagos egy célra létrehozott pénztárak, illetve FNYSZ prudensen működnek, csak éppen nem szolgáltatnak kiegészítő nyugdíjat. Az MNB-ben nem biztos, hogy megvan a nyugdíj-és egészségszakmai felügyelethez szükséges mély ágazati tudás, illetve ennek hiányában a szakmai tekintély – ezt jelezheti az MNB versenyképességi csomagjában szereplő nyugdíj -és egészségügyi javaslatok érdemi visszhangtalansága is.

Az üzleti környezet kialakításához érdemes megnézni, hogy „ahol ez jól működik, ott mitől működik jól?”

Itt legalább a célok-konstrukciók-adókörnyezet szempontjait érdemes áttekinteni: Célok : Általában két cél fogalmazódik meg a munkáltatói nyugdíj-konstrukciók kapcsán. Az egyik az előnyugdíj / nyugdíj előtti részmunkaidó lehetővé tétele, közelítőleg a korábbi jövedelemszint biztosítása mellett (különösen megerőltető fizikai munkák esetén), valamint az időskori (többlet)nyugdíj. Konstrukciók : Gyakoriak és népszerűek azok a konstrukciók, amelyek megosztott befizetéssel működnek, azaz, ha a munkavállaló vállal x egységnyi befizetést, a cég is vállalja, hogy ezt kiegészíti (tipikusak a 0,5X, 1x, 2x kiegészítésű konstrukciók, de léteznek kizárólag munkáltatói befizetést tartalmazók is).Magyarországon ezzel szemben a pénztáraknál a munkáltatói befizetés a tagi befizetés „átvállalása” – azaz nincs szó tehermegosztásról, és a nyugdíjcélú befizetés döntően a munkáltató adott évi képességeitől válik függővé. Ez a helyzet a rövid táv miatt nem jó a munkavállalónak, de napjainkban már a munkáltatónak sem – időközben a munkavállalói stabilitás munkaadói érdekké is vált. Az alaphelyzet nem a szociális juttatás, hanem a kooperáció, vagy a csomag versenyképessége – ennek kellene tükröződnie a termékben és a szabályozásban is. Adókörnyezet : A jól működő rendszerekben nem a befizetést, hanem a jövedelem kézhezvételét, azaz a kifizetést adóztatják. További motivációt jelenthet progresszív adózási környezetben a magas aktívkorú adókulcs alacsony nyugdíjaskori adókulcsra cserélése. Magyarországon ezzel szemben a munkáltatói befizetést adóztatják (a pénztárak munkáltatói befizetése egyéb tagi jövedelemként, az FNYSZ-e gyakorlatilag bérként adózik). Fontos, hogy a befizetés adóztatásával a hosszútávú megtakarítás természetszerűen a hasonlóan adózó, azonnal elkölthető pénzekkel kerül összehasonlításra – a mai pénz pedig többet ér, mint a holnapi.Az ésszerű itt is a munkáltatói nyugdíj kifizetéskori adóztatása volna. Mivel a munkáltatói befizetések ma alacsony nagyságrendet képviselnek, a(z átmenetileg) kieső szja-és egyén közteher sem érdemi – itt az a helyzet áll fenn, hogy a rossz adókörnyezet megfojtja a növekedést.A munkáltatói nyugdíj dedikált szolgáltatói jellege mellett szól az is, hogy a kifizetések adóztatása ebben a környezetben valósítható meg a legtisztábban.



A két pillér reformja nem feltétlenül kell, hogy összekapcsolódjon. A munkáltatói pillért illetően nem gondolom, hogy rövidtávon érdemi előrelépés történhetne – a magánpénztári rendszer kudarcos ki- és átalakítása még túlságosan friss. Az egyéni pillér termékeiből azonban hamarabb lehet az állami nyugdíjat kiegészítő, az időskori megélhetést érdemben támogató nyugdíj-járadékos rendszert építeni. Ez sem könnyű, de legalább a középtávú siker esélyével kecsegtető feladat, ráadásul a folyamat teremthet olyan hiteles intézményeket is, amelyek segíthetik a munkáltatói pillér kiépítését.

