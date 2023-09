Svájcba menekülnek az északi milliárdosok a súlyos adók elől

Svájci „száműzetésbe” kényszerült több tucat norvég milliárdos, mivel a jelenlegi kormány kőkemény adókat szedne be rajtuk – írja a Bloomberg

Nem könnyű a norvég gazdagok élete sem, sokan közülük kénytelenek voltak Svájcba „menekülni” a szigorú adószabályok miatt. Amióta Jonas Gahr Store miniszterelnök kisebbségi kabinetje kevesebb mint két évvel ezelőtt hivatalba lépett, magasabb vagyon- és osztalékadóval kellett megbarátkozniuk a helyi milliárdosoknak, és további szigorításokat is belengettek, mint is a szigorúbb kilépési illetékek, valamint az a terv, hogy az adóhatóságok a vállalatokon keresztül a személyes fogyasztásra fordított kiadások felhasználását is meg tudják ragadni. Ezek után nem meglepő, ha a tehetős norvégok egy jelentős része abban bízik, hogy a jövő héten választási kudarcot szenved el a kormány az önkormányzati választásokon.

Store gazdagok megadóztatására irányuló törekvése az egyenlőség és a társadalmi igazságosság hagyományos skandináv elképzelésein lapul, miközben sokak szerint az intézkedések büntetik a sikert és ártanak a gazdaságnak. A 63 éves miniszterelnök a gazdagok kivándorlását "a társadalmi szerződés megszegésének" nevezte. A Dagens Naeringsliv című helyi üzleti lap szerint

egy év alatt mintegy 65 gazdag norvég költözött Svájcba, akiknek együttes nettó vagyona meghaladja a 47 milliárd koronát.

Köztük van az olajmilliárdos, az Aker ASA elnöke, Kjell Inge Rokke, aki a Kapital szerint az ország hetedik leggazdagabb embere; Kristoffer Reitan, Odd Reitan kiskereskedelmi mágnás örököse, és Alfie Haaland, a futballsztár Erling Haaland apja. Bjorn Daehlie, a sífutás többszörös olimpiai bajnoka és Jorgen Dahl, a házi biztonsági mágnás szintén kivándorolt, akárcsak Norvégia leggazdagabb nője, Ninja Tollefsen.

Kivételt képez a sorban Gustav Magnar Witzoe, egy lazactenyésztő birodalom örököse és Norvégia egyik leggazdagabb embere. A 30 éves férfi lemondta tervezett áttelepülését, hogy ne hagyja hátra családját és barátait - mondta el júliusban az NRK közszolgálati műsorszolgáltatónak.

Svájc azért vált a legkedveltebb célponttá a norvég milliárdosok körében, mert vagyonadója kiskaput kínál a norvég rendszer elkerülésére a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény értelmében.

A 20 millió koronát meghaladó vagyonra kivethető maximális vagyonadót a Store-kabinet az előző, konzervatív vezetésű kormány idején 0,85%-ról 1,1%-ra emelte. Ráadásul az osztalékok és a részvényekből származó tőkenyereségek tényleges adókulcsa tavaly októberben 37,8%-ra emelkedett, ami hat százalékponttal több, mint két évvel ezelőtt.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 11. 30. Menekülnének a milliárdosok Norvégiából, mert magasabb adókat kaphatnak a nyakukba

Címlapkép forrása: Getty Images