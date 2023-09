Történelmi lépéssel vág vissza Amerika, az EU és India a kínai nyomulásra

Portfolio 2023. szeptember 09. 19:51

A szombati G20-csúcstalálkozó keretében jelentette be az Egyesült Államok, az Európai Unió és India vezetése, hogy létrehozzák az India-Közel-Kelet-Európa gazdasági folyosót, amely vasúti, hajózási, energetikai és digitális összeköttetések lévén egyfajta válaszreakciót jelent a kínai Övezet és Út nagyszabású ingatlanfejlesztési programra, illetve azon keresztüli befolyásszerzésre is, amely a Közel-Keleten is igencsak érezhető.