Bíróságon kell megindokolni a 75 bázispontos kamatvágást, ha az ellenzék nyer Lengyelországban

Ha a lengyel ellenzék megnyeri az egy hónap múlva esedékes parlamenti választásokat, akkor bíróságon vonnák felelősségre Adam Glapinski jegybankelnököt, mivel kudarcot vallott az infláció elleni harcban és kockára tette az intézmény hitelességét – jelentette be a legnagyobb ellenzéki párt a Bloomberg tudósítása szerint.

A Civil Platform szombaton mutatta be első száznapos programját, melyben Glapinski bíróság előtti felelősségre vonása is szerepel, ez a jegybank elnökének eltávolítását is jelentheti. A lengyel jegybank szerdán meglepetésre 75 bázisponttal 6 százalékra csökkentette az irányadó kamatot, ami után a zloty zuhanórepülésbe kapcsolt. A szakemberek előzetesen tartást vagy legfeljebb 25 bázispontos vágást valószínűsítettek.

Lengyelországban október 15-én tartanak parlamenti választásokat, jelenleg a felmérések szerint minimális a különbség a kormányzó Jog és Igazságosság és a Civil Platform között, várhatóan egyik tömörülés sem kap többséget. Az ellenzék nem csak Glapinskit vonná felelősségre a választás után, hanem Anrzej Duda elnököt, Mateusz Morawiecki miniszterelnököt, Jacek Sasin állami vagyonért felelős minisztert és Zbigniew Ziobro igazságügyminisztert is beperelné.

