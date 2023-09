4 évvel csökkenhet a nyugdíjkorhatár Lengyelországban

A kormányzó Jog és Igazságosság párt szombaton, az október 15-ei választások előtt bejelentette, hogy az Európai Unióban már most is az egyik legalacsonyabb nyugdíjkorhatár tényleges csökkentését tervezi, akár négy évvel is. A bejelentés napokkal azt követően jött, hogy a múlt héten egy meglepően mély kamatcsökkentés váratlanul érte a befektetőket: a lengyel 2 éves és 10 éves államkötvények hozamkülönbözete a múlt héten a váratlan mértékű kamatvágás után 79 bázispontra ugrott, ami 20 hónapja a legmagasabb szint.

Rafal Benecki, az ING Bank Slaski vezető közgazdásza szerint a lengyel kormánypárt ígérete, miszerint csökkenteni fogja a korhatárt, csak tovább növeli az ország kötvényei előtt álló ellenszelet. Benecki szerint a kormánypárt választási ígéretei - amelyek között szerepel a minimálbér emelése és az élelmiszerboltok arra való kényszerítése, hogy több helyi terméket áruljanak - hosszabb ideig a központi bank által kitűzött cél felett fogják tartani a lengyel inflációt. A közgazdász arra is kitért, hogy a legutóbbi költségvetési, nyugdíj-, bér- és szociális-kiadási döntések a magas infláció visszatérésére utalnak, ami a hosszú lejáratú kötvények további gyengülését és a hozamgörbe meredekebbé válását jelentheti.

Címlapkép forrása: Shutterstock