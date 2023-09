Miért nem esett még nagyobbat a magyar gáz- és áramfogyasztás? – Nézzünk a dolgok mögé!

2022 nyarán az energiapiaci árak rekordokat kezdtek döntögetni és hirtelen mindenki érdeklődni kezdett az energiapiaci vagy energetikai témák iránt Európa-szerte, mi is foglalkoztunk már ezzel a témával. Nézzünk most egy picit a tények mögé, értsük meg közösen az energiapiac működésének mozgatórugóit! Induljunk ki abból, hogy a szó szoros értelmében vett energiaválság jelenleg legfeljebb Ukrajnában van, ahol az energetikai infrastruktúra sérülései miatt nem tudják kiszolgálni a villamosenergia és hőigényeket. De ha nincs energiaválság, akkor mi indokolja az árak rekord magasságát? Erre a kérdésre keresi a választ Feldmájer Benjámin, a Schneider Electric fenntarthatósági vezetője.

Gázársokk van / volt / lesz

Az EU gázfüggőségéről sokan és sokat írtak, itt nekünk elég annyi, hogy az EU gázimportra szorul, csakúgy, mint szénimportra és olajimportra, vagyis primer energiahordozó-importra. A gáz talán azért különleges, mert a globális piac az olajhoz vagy a szénhez viszonyítva még fejletlenebb, így a lokális árazásra nagyobb tér nyílik, főleg, ha egy földrész a gázforrások egy jelentős részéhez csővezetékeken jut hozzá. Tehát adott egy helyi infrastrukturális kihívás, ugyanakkor a létező nemzetközi piac mozgása is erős befolyásoló tényező.

A globális LNG piac még Oroszország nélkül is bőven meghaladja az évi 2000 milliárd köbmétert, miközben az EU teljes évi gázfogyasztása 2021-ben 400 milliárd köbméter körül volt. Igaz, az LNG fogadókapacitás ennek körülbelül csak 40%-át lenne képes kiszolgálni, ami valamivel kevesebb, mint amennyi az orosz vezetékes gáz teljes kiváltásához szükséges lenne. Ugyanakkor ezzel kapcsolatban jelentős változások indultak.

Az EU gázfogyasztásának nagyjából 40%-a lakossági, a maradék fogyasztás hozzávetőlegesen fele-fele arányban energiatermeléshez vagy ipari felhasználáshoz köthető. Itthon hasonlóképpen: a lakosság és az ipar fogyasztása 35-35%, és a maradék köthető az energiatermeléshez.

Ha kevés a gáz vagy „idegesek a piacok”, akkor a gáztőzsdei árak elindulnak felfelé, esetünkben drasztikusan, és - a közhiedelemmel ellentétben - a fogyasztás igenis reagál az árra. Pont, mint a beton, a fa vagy a görög joghurt esetén.

Az árampiac és a működő tőzsde

Az árampiac különlegessége, hogy a villamosenergiát nem lehet megkülönböztetni, akármiből is állítjuk elő. Az áram az áram, a MWh az MWh. Persze léteznek tanúsítványok és a fosszilis áramtermeléshez kibocsátási kvótát kell vásárolni, de amikor már a piacon van az áram, akkor nincs különbség. Ráadásul a másnapi aukciós tőzsdén mindenki ugyanazt az árat kapja (és fizeti) függetlenül attól, honnan van az áram. Amíg van rá kereslet, addig akár olcsó napelemfarm termeli meg, akár egy drágább széntüzelésű vagy egy nagyon drága gázturbinás erőmű, az ár ugyanaz lesz.

Sőt, extrém esetben, ha akkora az igény, hogy be kellene üzemelni egy gyémánttüzelésű erőművet, akkor mindenki azt az árat kapja majd, amit az ottani termelésért kérnek. Így működik a tőzsde és a nagykereskedelmi piac. Persze ha túl drága az áram, akkor csökken a fogyasztás és nem kell járatni a drága erőműveket, így újra olcsóbb lesz az áram.

A fogyasztásra alig hatottak az árak

Egészen őszig úgy tűnt, hogy Magyarországon a fogyasztók nagy része, beleértve a vállalati fogyasztókat, a közületeket és a lakosságot, nem szembesülnek az árakkal. Míg a gázfogyasztás csökkenésnek indult EU-s és hazai szinten is (különösen az iránymutatások és rendelkezések nyomán), addig a villamosenergia felhasználás csak igen gyengén követte ezt. A gázfogyasztás csökkenésben valószínűleg a szokatlanul enyhe időjárás is szerepet játszhatott. Magyarországon 2020 és 2021 második féléve közt az elektromosáram-fogyasztás körülbelül 1%-kal, 2021 és 2022 második féléve közt 6%-kal csökkent, miközben a piaci, azonnali árak 277%-kal majd 94%-kal, összesen 630%-kal nőttek. Csakhogy

a vállalati, közületi fogyasztók jelentős része a 2021-es szerződését még 2020-ban kötötte, a 2022-eset pedig 2021-ben, ezért „csak” 200%-os emelkedést érzékeltek.

Összehasonlításképpen ez olyan, mintha a benzin ára mondjuk két év alatt 370 forintról 2700 forintra nőtt volna, miközben a fogyasztás csak 7%-kal csökken.

Ebben a tekintetben a 2023-as adatok se túl biztatóak. A KSH adatai alapján januárban 9%-kal, februárban pedig 4%-kal volt alacsonyabb a fogyasztás az előző évinél. És bár a májusi fogyasztás már jelentős csökkenést mutat, kérdéses, hogy ennek mekkora része valós és mekkora része az úgynevezett beágyazott vagy lakossági/telephelyi napelemes termelés hatása. Persze a vállalati szerződésállományra nincs rálátásunk, de

feltételezhető, hogy a vállalkozások egy része a 2022 nyarán-őszén kötött kiemelkedően magas szerződéses árakon, míg egy részük azonnali piaci áras szerződés keretében fogyaszt. Ez utóbbi jelentősen csökkent ősz óta a szeptemberi átlagos 391 €/MWh-ról a februári átlagos 146 €/MWh-ra.

Ez bár alacsonyabb volt, mint a 2022-es 194 €/MWh, de a triplája a 2021-es 51 €/MWh-nak. Még májusra is a 2023-as 88 €/MWh közel 50%-kal magasabb volt a 2021-es 60 €/MWh-nál, bár jelentősen alacsonyabb a tavalyi 205 €/MWh-nál.

Ugyanakkor a gázfogyasztás igenis csökkent, itthon is, bár azt nehéz megmondani, hogy ebben mekkora szerepet játszott az enyhe időjárás, a hatékony kormányzati intézkedések, és mekkorát az ipari szereplők fogyasztás-visszafogása. Illetve, hogy a csökkenés mekkora része tulajdonítható az elektromos energiára történő átállásnak és az energiahatékonyságnak.

A kérdés adott: ha ennyire magasak az energiaárak, akkor miért nem csökkent sokkal jobban a villamosenergia-fogyasztás és miért nem csökkent még jelentősebben a gázfogyasztás?

Sőt, ha ennél is messzebb megyünk, miért nem láttunk és látunk alapvető változást a villamosenergia-fogyasztás mintázatában, miért nem terelődik a fogyasztás az olcsóbb napokra/órákra?

Rugalmassággal megoldható lenne

A hazai energiarendszer fogyasztói oldalára jellemző egyrészt, hogy a teljes fogyasztás csak lassan és nehézkesen tud reagálni az általában vett árjelzésekre, vagyis arra, hogy felfelé mennek az árak, másrészt a fogyasztás átütemezése is ritkán jelenik meg. Ezeknek energiapiac-szerkezeti és technológiai okai egyaránt vannak.

A technikai okokhoz tartozik, hogy az ipari fogyasztók jelentős része kevés ismerettel rendelkezik arról, hogy milyen és mennyi energiát, mire használnak (ez igaz a lakossági fogyasztókra is). A kötelezettségeket mindenki teljesíti és mindenhol van energetikai szakreferens és mérő is, ahol kötelező, de

megfelelő energiamendzsment és gyártás-, illetve épületautomatizálási rendszerekkel még ennél is tovább lehetne menni. Azt szoktuk mondani, hogy az a fogyasztás, amit nem mérünk, az láthatatlan.

A gyártási folyamat, ha legalább alapfokon automatizáljuk és digitalizáljuk, sokkal rugalmasabb tud lenni csakúgy, mint ahogy az okos épületek. Ilyen megoldásokkal elkerülhető, hogy a fogyasztás magasabb legyen, mint ami szükséges, és hogy csak kézi beavatkozással legyen módosítható.

Az automatizált és digitalizált folyamatokkal és okos épületekkel pontosan tudni lehet, hogy a beavatkozásnak milyen hatása van a fogyasztásra. A szükséges technológia, legyen az eszköz vagy szoftver, tehát számos forrásból rendelkezésre áll csakúgy, mint a szakértelem ezek megfelelő telepítéséhez. Az okos fogyasztás pedig amellett, hogy azonnali energia- és költségmegtakarítást eredményez, mivel lehetővé teszi a hatékony és rugalmas (árkövető) energiafogyasztást, megnyitja az utat a további energiahatékonysági (vagy akár tárolási) befektetésekhez. Ehhez persze nem árt, ha a piacon elérhetőek a megfelelő ösztönzők és szolgáltatói tarifák.

Az okosgyár, az okoshálózat, az okosépületek, az okosotthonok és az okosfogyasztás nemcsak jól hangzó szlogenek, hanem a modern energiarendszer fogyasztói oldalának alapvető építőkövei. A termelők és a hálózatüzemeltetők fejleszthetik a rendszereiket és telepíthetnek erőműveket, alállomásokat és energiatárolókat, de

a fogyasztói oldal nélkül az energiarendszer nem lesz rugalmas, a rugalmatlanságnak pedig ára van, amit végső soron mi, fogyasztók fizetünk meg, mind a tőzsdei energiaárakban, mind pedig a rendszerhasználati díjakban.

Még nincs válság, de lehet

Azt megállapíthatjuk, hogy bár még nincs a szó szoros értelmében energiaválság, de könnyen lehet. Bár az EU-s gázfogyasztás jelentősen csökkent és ezáltal a nyomás is az energiarendszeren és az áramárakon, azonban számos fundamentum alig változott. A szomszédban továbbra is háború zajlik. A dekarbonizációs célkitűzések továbbra sem változtak, mint ahogy a klímaváltozás is velünk marad a vele járó extrém időjárási jelenségekkel együtt. Az elektrifikáció, e-mobilitás elterjedése és a megújuló termelés egyre gyorsulnak, vagyis a változékony termelés és csúcsszerű fogyasztás jelentősége is egyre nő. Az újraiparosítás energiaszükséglete országos és lokális szinten is megjelenik, jelentős terhet róva a hálózatokra és elképesztő keresletet támasztva, hiszen a folyamatban lévő és bejelentett projektek tervezett energiaigényével lépést kell tartania a termelésnek.

Ráadásul a tél közeledtével majd, ha magával hozza a hideget és a most feltöltött tárolók ürülni kezdenek, akkor a jelenleg nyugodt gázpiac ismét felbolydulhat. Pedig a tudatos energiafogyasztással, a létező technológiákkal és megfelelő szabályozással ez könnyen elkerülhető lenne.

Megoldások, hogy ne is legyen energiaválság

Az energiahatékonysági beruházások hasonlóképpen működnek, mint egy napelemes mikrogrid rendszer. Még ha nem is termelnek energiát, a teljes rendszer rugalmasságát növelik. A befektetés teljes költségéből, a beruházás éllettartamából és a megtakarított energiából könnyen kiszámolható a megawattóránkénti ár, vagyis az el nem fogyasztott energia ára. Természetesen ezt az árat csökkenti minden olyan támogatási forma, ami az energiamegtakarítást célozza, legyen szó akár EKR tanúsítványról, TAO kedvezményről vagy más beruházástámogatásról.

Egy frekvenciaváltó, egy szivattyúvezérlés, egy LED program, egy okosotthon vagy egy épületautomatikai rendszer bevezetéséből adódó megawattóránkénti ár elképesztően alacsony lehet.

Ráadásul az okosan megválasztott beruházás, megfelelő energiamenedzsment rendszerrel együtt – mint például egy vezérelhető hőszivattyú puffertartállyal – újabb rugalmassági forrás a befektető és a teljes energiarendszer számára. Arról nem is beszélve, hogy az el nem fogyasztott energia még az új zöldenergiatermelésnél is jobb, hiszen közvetlenül és közvetetten is csökkenti a karbonkibocsátást és az exportfüggőséget, ezáltal segítve az energiafüggetlenség elérését.

A technológiák adottak, az ösztönző szabályozások és a megfelelő szerződéses konstrukciók, a piacműködés ismertek, csakúgy, mint ahogyan a kihívások is. Már csak a megvalósítás hiányzik ahhoz, hogy a jövőben ne energiaválságról kelljen beszélnünk, hanem energiabiztonságról, energiafüggetlenségről és zöld átállásról.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép forrása: Shutterstock