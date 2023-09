Négy helyet javított a Corvinus

A Financial Times globális százas toplistáján a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetés és szervezés mesterszaka idén is bekerült a legjobb üzleti képzések közé. A Corvinus a neves nemzetközi rangsorban, egyetlen magyar intézményként csaknem két évtizede szerepel, idén az összesített 94. helyen, ár-érték arányban a 17. helyen - közölte a Budapesti Corvinus Egyetem.

A Financial Times üzleti napilap évente publikálja rangsorát a világ száz legjobb menedzsment mesterképzéséről, amelyre a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetés és szervezés mesterszaka idén ismét bejutott. A lista készítői a magyar képzést 2005-től kezdve, a lista első elkészítése óta szinte megszakítás nélkül beválasztják.

A Corvinus idén a 94. helyen szerepel, négy pozíciót javítva a tavalyi helyezéséhez képest

Ár-érték arány szempontjából pedig kifejezetten előkelő helyen szerepel a Corvinus a száz legjobb képzés között, a vezetés és szervezés mesterszak a 17. a Financial Times mérése szerint. A rangsor rámutat, hogy a Corvinus tavaly végzett vezetés és szervezés mesterszakos hallgatóinak 99 százaléka helyezkedett el három hónapon belül, a 2020-ban végzetteknek pedig kétharmadával nőtt a keresetük a diploma megszerzését követő két-három évben a rangsor összeállítóinak felmérése szerint.

A rangsorban mindössze 39 olyan iskola szerepel, amelyik a Budapesti Corvinus Egyetemhez hasonlóan az elmúlt 10 évben folyamatosan bekerült a száz legjobb menedzsment mesterszak közé, és mindössze öt üzleti iskola szerepel a közép-kelet-európai régióból

– mondta Szabó Lajos, a Corvinus megbízott rektora.

A Financial Times rangsorába 27 országból jutott be képzés, a legtöbb Franciaországból, Indiából és az Egyesült Királyságból. Ez a három ország összesen 42 helyet foglal el a százas listán. A rangsor élére idén a francia HEC Paris került, helyet cserélve a listát az előző években vezető svájci St. Gallen-i Egyetemmel. Mindkét iskola a Corvinus partnere abban a CEMS nemzetközi menedzsmentképzésben, amely beépül a Corvinus angol nyelvű vezetés és szervezés mesterszakba. Az itt végzett hallgatók így egy második oklevelet is kapnak a corvinusos diploma mellé. Ezt a második, CEMS oklevet a Quacquarelli Symonds globális felsőoktatási elemzőcég a világ 12. legjobb képzéseként rangsorolta a menedzsmentképzések 2023-as listáján.

Címlapkép forrása: Corvinus Egyetem