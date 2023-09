Példátlan kiszivárgás: sokkal olcsóbban adják a gázt az oroszok a kínaiaknak, mint Európának

Amióta négy évvel ezelőtt elindult az orosz vezetékes gázszállítás Kínába, még sosem hozták nyilvánosságra a kalkulált átlagárat, a Reuters viszont most betekintést nyert egy olyan orosz kormányzati dokumentumba, amely számszerűen bemutatta, hogy mintegy 40%-kal olcsóbban adják Kínának a vezetékes gázt az oroszok, mint Törökországnak és az Európai Uniónak. Ez pedig idéntől igencsak fájhat az orosz Gazpromnak és az állami költségvetésnek is.

A friss kormányzati anyag szerint idén 297,3 dollárért adják átlagban az oroszok a vezetékes földgáz ezer köbméterét Kínának (átszámítva 28,2 dollár/MWh), míg az Európai Uniónak és Törökországnak együtt a tavalyi 983,8 dollár után idén ez az ár 501,6 dollárt jelent ezer köbméterenként (47,5 dollár/MWh-ért). Így tehát

gyakorlatilag 40%-os diszkonttal adják Kínának a gázt az oroszok a hagyományos exportpiacaikhoz képest.

A jövő évre is van egy terv az orosz kormányzati anyagban: eszerint Kínának átlagosan 271,6 dollárért adják a gáz ezer köbméterét az oroszok, Európának és Törökországnak együtt pedig átlagosan 481,7 dollárért (rendre 25,7 dollár/MWh, illetve 45,7 dollár/MWh), tehát a mintegy 40%-os diszkont jövőre is megmaradhat.

Jelenleg egyébként az októberi vezetékes szállítású gáz a holland TTF-en 36 euró/MWh körüli, tehát az orosz kormányzati anyagban idei átlagárként felbukkanó, 44 euróra kijövő árnál kissé alacsonyabb, de amint látjuk: az év elején még jóval magasabb árak voltak, tavaly ősszel-télen pedig még sokkal magasabbak.

A legközelebbi havi határidős vezetékes gáz ára a holland TTF gáztőzsdén (EUR/MWH). Kép forrása: tradingeconomics.com

ez a 40%-os diszkont igencsak romboló hatással lehet az orosz Gazprom árbevételére, azon keresztül pedig az orosz költségvetés adóbevételeire, hiszen mostanra már legalább annyi gázt ad el évente Oroszország Kína felé, mint a hagyományos exportpiaca, az EU felé.

Idén az első nyolc hónapban ugyanis közel 18 milliárd köbméter volt az oroszok vezetékes gázexportja az EU-ba, az év egészében ez 21 milliárd köbméter körülre emelkedhet, közben viszont egyre inkább pörög fel az oroszok kínai gázexportja. Tavaly 15,5 milliárd köbmétert tett ez ki kizárólag a 2019-ben elindult Szibéria Ereje vezetéken át, aztán a távol-keleti Szahalin projekt felőli szállítás elindulásával ez idén 22 milliárd köbméterre növekedhet, majd 2027-re ez felmehet évi 38 milliárd köbméterre. Emellett 2026 körültől már évi 10 milliárd köbméter érkezhet a Szahalin projekt felől is Kínába.

A kormányzati anyag egyébként azt is felfedte, hogy a teljes orosz nyersolajexport is csökkenni fog idén, hiszen tavaly 248,2 millió tonnát adtak el, ami idén 247 millió tonnára mérséklődik (napi közel 5 millió hordóra) az önkéntesnek mondott kitermeléskorlátozással párhuzamosan, jövőre pedig 240 millió tonnára, aztán majd 2025-ben ismét 247 millió tonnára emelkedik.

Az is nagyon érdekes az anyagból, hogy az orosz kőolaj exportjának átlagárát hordónként 71,3 dollárra várja idénre az orosz kormány, tehát kissé alacsonyabbra a tavalyi 79,6 dolláros átlagárnál, de továbbra is a 60 dolláros nyugati árplafon feletti szintre várja. Ez a 71 dolláros idei átlagár a magyar autósok zsebét is nyomja a 650 forint körülre emelkedő üzemanyagár miatt, amely mögött három főbb tényező húzódik meg: maga az orosz értékesítési ár emelkedik mostanában az önkéntes kitermeléskorlátozás miatt, hogy feljebb tornásszák az urali nyersolaj árát, és közben jócskán beszűkölt a Brenthez képesti árkedvezmény Magyarország felé is, továbbá az orosz kőolaj szállítások beszerzési költségét még az is növeli, hogy a Barátság kőolajvezetéken az ukránok a nemzetközi sztenderdek szerintinek a 3,5-szeresét kérik el tranzitdíjban, a horvátok pedig az Adria vezetéken az ötszörösét. Emellett a forint is gyengült a dollárral szemben.

