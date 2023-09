Megérkezett az Apple nagy dobása: itt vannak az első bejelentések

Magyar idő szerint 7 órakor elkezdődött az Apple bemutatója, ahol elsőként az új, és erősebb processzorral rendelkező Watch 9 került terítékre. A mai nap folyamán még várható az iPhone 15 is, amely új töltőportot (USB-C) és nagyobb teljesítményű kamerát kaphat.

Az új Watch rengeteg kiegészítő funkciót kapott, köztük lehetővé vált a „gesztusokkal” történő vezérlés is. Az új funkció értelmében a rendszer gépi tanulást használ a véráramlás apró változásainak érzékeléséhez, ez alapján pedig képes lesz behatárolni a felhasználói szándékot. Az érintésmentes vezérlés többek között telefonhívások fogadására, ébresztők és időzítők kikapcsolására is alkalmas lesz.

Ezen kívül növekszik az üzemidő (18 óra), Siri gyorsabb lesz és össze lehet kötni egészségügyi adatokkal is, 2000 nitre emelkedik a képernyő fényereje is.

A gyártási folyamat is fenntarthatóbbá válik, a termék még karbonsemleges matricát is kaphat, eltűnnek a bőr kiegészítők (mint a szíj), 100%-ig megújuló energiaforrásból fedezik majd az előállítást, az akkumulátor teljesen újrahasznosított kobaltból készül.

A "nagytestvér", az Apple Watch Ultra 2 is felveszi a 9-es széria tulajdonságait: a kijelző 3000 nit-es lesz, megkapja az új processzort, illetve a gyártási tulajdonságok is hasonlóak lesznek. Kiemelkedő teljesítményének az üzemidő nevezhető: alapvetően 36 órát bír ki töltés nélkül, de alacsony energiafogyasztású módban ez elérheti a 72 órát is az ígéretek szerint.

Az árakat 400 (Watch 9, közel 140 ezer forint), illetve 800 dollárban (280 ezer forint) határozták meg.

(Cikkünk folyamatosan frissül)

Címlapkép forrása: Getty Images