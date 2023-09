Újabb oroszellenes szankció jöhet, ezúttal a csillogás áll a célkeresztben

Szeptember végéig döntés születhet a legfejlettebb hét ipari államot tömörítő ország (G7) körében az orosz gyémántimport jövő januártól kezdődő betiltásáról, aztán ez alapot adhat majd arra, hogy ezt egy újabb szankciós kör keretében az EU szintjére is kiterjesszék – írja a Politico reggeli hírlevele

Az orosz gyémántimport uniós betiltását már a háború kitörése óta mérlegeli az EU, de főként a belga félelmek (Antwerpen a világ egyik legfontosabb gyémántpiaca) miatt ezt rendre kihúzták a szankciós csomagokból, illetve a szankciós lépés kikerülésével kapcsolatos félelmek is szerepet játszottak a fellépés halogatásában.

Most viszont két forrás is azt jelezte a brüsszeli lapnak, hogy a hónap végéig döntés születhet G7-es körben a szankcióról, amely részlegesen januártól lépne hatályba és az Oroszországban kitermelt gyémánt jobb nyomon követését is célozza. Ennek oka az, hogy ne lehessen a nyugati szankciókat kerülőutas technikákkal (könnyen) kikerülni, például máshova elszállított nyers gyémánt feldolgozásával és átcímkézésével.

A G7-körben bejelentendő szankció után a lépést várhatóan EU-s szintre is megpróbálják majd kiterjeszteni, és így az újabb és újabb szankciós körökben jellemzően élen járó tagállamok (Lengyelország és a balti államok) is kapnak majd muníciót, hogy egy újabb szankciós kört szorgalmazzanak az Európai Bizottságnál, és ennek a csomagnak az orosz gyémántimport betiltása is a része lehetne.

