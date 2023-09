Videón, ahogy letörölte a földfelszínről egy tengerparti város negyedét az extrém időjárás, 10 ezer ember tűnt el

A Daniel néven ismert vihar jelentős pusztítást végzett, a halálos áldozatok száma várhatóan jelentősen emelkedni fog, az Al Jazeera tudósítása szerint a hatóságok 3000 fhalálos áldozatot becsültek. eddig csak Dernában már több mint 1000 holttestet találtak.

A vihar a Földközi-tengeren söpört végig, a Reuters újságírója arról számolt be, hogy Dernába, a mintegy 125 ezer lakosú tengerparti városba tartva felborult járműveket, kidőlt fákat és vízzel elöntött, elhagyott házakat látni.

A hatóságok szerint a halálos áldozatok száma Líbia-szerte már most meghaladhatja a 2500-at, az eltűnt személyek száma tovább növekszik. Ezt megerősítette Tamer Ramadan, a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének (IFRC) munkatársa is.

Dernát egy folyó osztja ketté, amely a déli hegyvidékről ered, és általában gátak védik az áradásoktól. Az interneten terjedő videókon egy hatalmas áradat látható, amely a gátszakadások után Derna városközpontján keresztül hömpölygött, mindkét oldalon romos épületekkel.

A pusztításról több videó is napvilágot látott, figyelem, a nyugalom megzavarására alkalmas felvételek következnek:

The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event. pic.twitter.com/QoVp8vzjpp