Egészségügyi államtitkár: magasabb fizetéshez magasabb elvárások társulnak

Egy nyári egészségpolitikai döntés, amely az addigi hatórás munkaidőt nyolc órára növelte, tovább tizedelheti a szakorvosok számát a rendelőkben. Ezért Tóth Tibor, a szakmai szövetség alelnöke azt kérte, hogy ne szüntessék meg a rendelőkben a jelenlegi 6 órás rendelési időt, és könnyítsenek a nyugdíjas orvosok visszafoglalkoztatásán - írja a lap.

Pásztélyi Zsolt, a Medicina2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke szerint ha az államosítás eddig el is maradt, az önkormányzati választások után erre sor kerülhet.

Ha rajtam múlna, lenne államosítás - mondta Takács Péter hozzátéve, hogy mindig előjön a centralizálás problémája, és az eddigi felmérések igazolták, hogy a fenntartó laikus, ami működési problémákhoz vezet. Így például egy-egy településen a járóbeteg ellátást az nem az ott élők igényeihez igazítják, hanem ahhoz, hogy éppen milyen ellátáshoz sikerült orvost vagy egyéb erőforrást szerezni.

A hat órás szakrendelői munka eltörlésével kapcsolatos jelzésre Takács Péter úgy reagált: „tessék tudomásul venni, hogy a magasabb fizetéshez magasabb elvárások társulnak.”

Ma olyan magasak az orvosbérek, hogy meghaladják a nemzetgazdasági átlagkereset háromszorosát, ekkora luxust nem engedhet meg a költségvetés magának, hogy 6 órás munkáért 8 órás munkabért fizessen az orvosoknak

Arról is beszélt, hogy a jövőben nagyobb kontroll lesz a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) és az Országos Kórházi Főigazgatóság részéről a szakrendelőkben.

Még most is tíz százalékkal kevesebb beteget látnak el a szakrendelők, mint a járványt megelőző utolsó évben – kevesellte a járóbeteg ellátók teljesítményét Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatója, aki közölte azt is: pénz van, aki többet teljesít, annak ki tudják fizetni az ellátást. A főigazgató adatokkal is szembesítette a teremben ülőket, így például a vizsgálatok 16 százalékkal, a vérvételek 5 százalékkal, a kontrollok 20 százalékkal csökkentek.

