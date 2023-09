Olcsó nyár végi vigasz az Egyesült Államokban

Többlettel zárt az amerikai költségvetés augusztusban, aktívum ebben a hónapban 1955 óta először keletkezett, amiben az játszott szerepet, hogy a kormánynak nem sikerült elérnie a diákhitel elengedését, így az ezzel kapcsolatos 319 milliárd dolláros kiadási összeg végül is a költségvetésben ragadt.

Az amerikai pénzügyminisztérium adatai szerint az augusztusi többlet 89 milliárd dollár lett a júliusi 319 milliárd dollár hiány után. Tavaly augusztusban a büdzsé 220 milliárd dolláros mínuszban zárt. Éves összevetésben a bevétel 7 százalékkal (21 milliárd dollárral), 283 milliárd dollárra csökkent, míg a kiadás 63 százalékkal (329 milliárd dollárral), 194 milliárd dollárra esett. A kivételesen sikerült hónap előzménye, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság júniusban megsemmisítette a Biden-kormányzat diákhitel-elengedési programját.

Nem véletlenül tekintik sokan időzített bombának az amerikai diákhiteleket: az egy főre jutó adósság már a 12 millió forintot is meghaladja, miközben a magas infláció miatt a megélhetési költségek is emelkedtek. Joe Biden amerikai elnök elengedéssel sietett volna a hitelesek megsegítésére, terve azonban kudarcba fulladt: eredeti javaslata szerint az adósok mintegy felének szűnt volna meg a törlesztési kötelezettsége, a Legfelsőbb Bíróság a tervet viszont elkaszálta. A kormány múlt héten egy részleges elengedést jelentett be, ez azonban a számok alapján is jóval kevésbé jelentős, mint amilyen az eredeti ötlet lett volna.

Hiába mentesült a költségvetés a diákhitel-elengedés terhétől, az Egyesült Államok szövetségi gazdálkodása tragikus. Bár heves kritika és értetlenség fogadta az amerikai vezetés részéről a Fitch Ratings nyári leminősítési döntését (amellyel az USA elveszítette tripla A-s besorolását), az állami gazdálkodás kifejezetten fegyelmezetlen, az amerikai közgazdasági közbeszédben pedig egyre nagyobb hangsúlyt kap az amerikai adóssággal kapcsolatos kilátások gyors romlása. Ahogy korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk, a költségvetési politika az utóbbi években folyamatosan és jelentősen lazult. Messze nem kizárólag arról van szó, hogy a koronavírus-válságra adott fiskális válasz (amely egyébként hozzájárult a gyors visszapattanáshoz a reálgazdaságban) átmenetileg kedvezőtlenebb pályára tette a költségvetést. Valójában az egyensúly romlása már nem köthető a koronavírushoz, amit jól mutat, hogy a következő években az ideit jócskán meghaladó költségvetési hiány várható, a kongresszus költségvetést ellenőrző szerve, a Congressional Budget Office (CBO) szerint a következő években végig 6% körüli GDP-arányos költségvetési hiány várható.

Az október 1-jén indult folyó pénzügyi év első 11 hónapjában az amerikai költségvetésben 1524 milliárd dollár deficit keletkezett, jócskán felülmúlva, 61 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi 946 milliárd dollárt. A 11 havi hiány csaknem elérte a kormány egész évi 1543 milliárd dollár költségvetési deficitcélját.

Az első 11 hónapban a költségvetés bevétele 10 százalékkal, (434 milliárd dollárral) 3972 milliárd dollárra csökkent, kiadása viszont 3 százalékkal (142 milliárd dollárral) 5496 milliárd dollárra nőtt.

A tavaly szeptember végével záródott 2022-es pénzügyi év költségvetési hiánya 1375 milliárd dollár volt, ami gyakorlatilag a fele az egy évvel korábbi 2600 milliárd dollár deficitnek. A 2020-as pénzügyi évben rekordszintű, 3100 milliárd dolláros hiány keletkezett. Az Egyesült Államok költségvetése legutóbb a 2001-es pénzügyi évben zárt többlettel.Címlapkép forrása: Shutterstock