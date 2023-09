Kétségbeesetten védi a rubelt az orosz jegybank - újabb nagy kamatemelés

Az orosz jegybank igazgatótanácsa pénteki ülésén 100 bázisponttal, 13 százalékra emelte az irányadó rátát, egyúttal jelezte, hogy a növekvő inflációs kockázatok miatt további kamatemelésekről dönthetnek a következő üléseken. Ugyanakkor a jegybankot valószínűleg az inflációnál is sokkal jobban aggasztja rubel gyengülése.

Az elemzői várakozásoknak megfelelő döntés után kiadott közlemény szerint az orosz jegybank következő ülésein mérlegeli a további kamatemelés szükségességét. A jegybank frissített előrejelzése szerint az éves infláció idén 6-7 százalék marad, 2024-ben 4 százalékra lassul, és a továbbiakban 4 százalék közelében marad. A belső keresletnövekedés meghaladja a kibocsátásbővítési kapacitásokat, emellett a rubel leértékelődése is jelentősen felerősítette az inflációt elősegítő kockázatokat, ezért további monetáris szigorítás szükséges annak érdekében, hogy az inflációt 4 százalék közelében stabilizálják 2024-ben.

Szeptember 11-i becslések szerint az éves infláció 5,5 százalékra gyorsult a júliusi 4,3 százalék és az augusztusi 5,2 százalék után. A hivatalos kommunikáció szerint az inflációs nyomás részben a rubel árfolyamgyengülése miatt erősödött, bár az áremelkedés intenzitását figyelve valószínűnek tűnik, hogy egyéb tényezők is vannak a háttérben. Az elmúlt három hónapban az árnövekedés mértéke szezonálisan kiigazítva éves szinten átlagosan 9,9 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyors az infláció erősödése, hiszen az elmúlt negyedévben már kétszer akkora a pénzromlás üteme, mint az utóbbi egy évben.

Az orosz jegybank igazgatótanácsa augusztus 15-én tartott rendkívüli ülésén 350 bázisponttal, évi 12 százalékra emelte az irányadó rátát, amit azzal indokoltak, hogy korlátozni kell az árstabilitást kockáztató tényezőket. A belföldi kereslet növekedésének üteme, amely meghaladja a kibocsátásét, erősíti a tartós inflációs nyomást, és az import iránti kereslet növekedésén keresztül befolyásolja a rubel árfolyamának alakulását. Emiatt nő a rubel leértékelődésének az árakba történő átgyűrűző hatása, és nőnek az inflációs várakozások - jegyezte meg a jegybank augusztusi közleményében.

Az orosz gazdaságról megjelenő nyilvános adatok rendkívül ellentmondásos képet festenek fel. Egy szélsőségesen optimista értelmezéssel akár azt is lehet mondani, hogy a szankciók és a háború ellenére az orosz gazdaság meglepően jó bőrben van, a belső kereslet dinamikusan bővül, a rubel leértékelődése azt mutatja, hogy a behozatal sem teljesít rosszul, valószínűleg a szankciókat rejtett importtal játsszák ki a felek. Az idén érdemi GDP-növekedés várható.



Ugyanakkor a rubel 10 hónap alatt bekövetkezett 60%-os értékvesztése, a monetáris politika vészkamatemelése és óriási előretekintő reálkamat-tartalomra való törekvése, az infláció elszabadulása, a nyersanyagexport-bevételek apadása inkább komoly stabilitási problémákra utal. Innen nézve az óriási belső keresletnövekedés, a nagyon gyors hitelkiáramlás sem megnyugtató, hiszen (és erre a jegybank is utal) inkább túlfűtöttségre utal. A helyzet felveti a fedezetlen pénzkiáramlás gyanúját is, de fundamentális okokból levezetve is érthetőnek tűnik: a keresletélénkítő lépésekkel szemben a kínálati oldalon valószínűleg a hadiipari termelés növekszik, ami aztán azonnal el is ég az ukrán fronton.

