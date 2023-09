Orbán Viktor szerint a multiláncok indokolatlanul drágítanak

Amikor a gazdaság működési rendje felborul, adódik ok az áremelésre, és a multiláncok indokoltatlan drágítása is hozzájárul a magas inflációra. Ez ellen fel kell lépnie a kormánynak - magyarázta a kormányfő.

Más országokban visszatér az ársapkák intézménye, erre nekünk is figyelni kell, de egyelőre elegendő az eszköztár az egy számjegyű infláció év végi elérésére - mondta.

A kormányzati politikai kommunikáció továbbra is igyekszik az inflációt a külső (európai) hatások következményeként, valamint a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncok indokolatlan drágításának beállítani. Ugyanakkor a magyar infláció toronymagasan a legnagyobb az EU-ban - ami arra utal, hogy hazai tényezők is vastagon szerepet játszanak. Ilyen tényező a forint óriási gyengülése által felerősített átárazási hajlandóság, a választások előtti óriási keresletélénkítés (kiköltekezés), a választások utáni kiigazító lépések (különadók) árfelhajtó hatása. A kereskedelmi láncok tavalyi beszámolói alapján világosan látszik, hogy nem az itt látható árrés emelkedett meg (egyes láncok kifejezetten veszteségbe fordultak), hanem a - nagyon gyakran magyar tulajdonú - beszállítók áremelései okozták a drágulást. A kutatások azt is kiemelik, hogy a hazai élelmiszeripar igen gyenge hatékonysága az egyik árfelhajtó tényező, mivel minden sokkra kénytelen áremeléssel reagálni.