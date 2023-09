Nagy bajra figyelmeztetnek - Nem tudunk elég dízelüzemanyagot gyártani

A világ üzemanyaggyárai képtelenek lépést tartani a dízelüzemanyagok iránti kereslettel, az iparban és a közlekedésben is felhasznált üzemanyag hiánya pedig komoly gazdasági problémákhoz vezethet. A helyzetet tetézi az, hogy a dízel ára az elmúlt időszakban a többi cseppfolyós üzemanyaghoz képest is nagy mértékben emelkedett: az Egyesült Államokban csütörtökön az év ezen szakaszához képest például rekord is született: egy hordó dízel ára elérte a 140 dollárt.

A történetet pedig lehet még tetézni: Oroszország és Szaúd-Arábia, az OPEC két vezető hatalma jelentősen visszafogta a dízelüzemanyag gyártását, szeptember 5-én pedig azt is bejelentették, hogy ez az év végéig biztosan így is fog maradni. Mindemellett a nyári hőség miatt a legtöbb finomító egyébként is csökkentett kapacitáson üzemelt az elmúlt időszakban.

Valamelyest árnyalja az elsőre elég sanyarú képet az, hogy a dízel iránti kereslet az elmúlt időszakban szerencsére nem ugrott meg annyira, mint például a gázolaj, vagy a kerozin iránti igény: a Nemzetközi Energetikai Ügynökség múlt heti jelentése a fogyasztás napi mintegy 100 ezer hordós növekedésével számolt dízel, 500 ezer a gázolaj, és egy millió a repülőgép-üzemanyagok terén.

A címlapkép illusztráció, forrása: Shutterstock