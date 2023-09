Napelem-telepítések: súlyos probléma bukott felszínre

Portfolio 2023. szeptember 17. 11:26

Ahogy egyre több napelemet telepítenek, egy újfajta probléma is egyre inkább előtérbe kerül, fejtörésre ösztönözve a hatóságokat és a fejlesztőket is: egyre több panel és interverter gyullad ki, ami veszélyt jelenthet az otthonokra. Az Egyesült Királyságben hatszor annyi napelemmel kapcsolatos tűzeset történt, mint tíz évvel korábban. A briteknél a betáplálási fizetési rendszer korlátozása miatt sokan nem kérnek biztonsági tanúsítványt a rendszereikhez, ez pedig Magyarországon is tanulságos lehet, ahol a korábbi telepítési stop miatt sok szigetrendszerű háztartási kiserőművet létesítettek.