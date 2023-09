Nyilatkozott a MAGOSZ: aggódnak a magyar gazdák miatt

Az M1-nek nyilatkozott hétfő délelőtt Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke. A szakember szerint a magyar piac elárasztása ukrán gabonával tönkre teheti a magyar mezőgazdaságot, ezért a behozatal tilalmának hivatalos lejárata után is megoldásra van szükség - Írja az MTI.

Az Európai Unió múlt pénteken nem hosszabbította meg az ukrajnai gabonabehozatal tilalmáról szóló döntését, Lengyelország és Szlovákia azonban már jelezte, hogy továbbra sem fogják hazai értékesítés céljából beengedni az ukrán mezőgazdasági termékeket.

Jakab István Magyarország esetében is hasonló döntést sürgetett: meglátása szerint az ukrán gabona nemcsak a magyar gazdák termékeit nyomja el, de olyan vegyszerekkel is kezelték, melyek az európai sztenderdeknek nem felelnek meg. Hozzátette ugyanakkor azt, hogy a gabona tranzitját továbbra is engedélyezni kell, mivel az ukrán mezőgazdasági termékek fő piaca tradicionálisan Afrika.

Kijev szintén hétfőn jelezte, hogy a gabonabehozatal tilalmáról szóló döntések miatt eljárást fog kezdeményezni Varsó, Pozsony és Budapest ellen.

A fekete-tengeri orosz blokád, illetve a gabonaalku bedőlése után az ukrán mezőgazdasági termékek csak szárazföldön juthatnak ki az országból, Európán keresztül. Az olcsó ukrán gabona beáramlása jelentősen lenyomta az árakat több Európai országban, emiatt, illetve a már említett vegyszeres kezelés miatt az EU egy időre engedélyezte a tagállamoknak a belföldi értékesítés betiltását, ez a döntés azonban szeptember 15-én lejárt.

Címlapkép forrása: Getty Images