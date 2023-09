Drasztikus lépésre készül Oroszország, amit a magyar autósok is megérezhetnek

Egészen elképesztő mértékben, 12-39-szeresére (!) tervezi emelni az orosz energetikai minisztérium az orosz finomított olajtermékek exportvámját október 1-től jövő júniusig, hogy ezzel drasztikusan visszafogja az exportot, és igyekezzen kezelni az oroszországi üzemanyaghiányt – tudta meg a Reuters.

A tárca azt tervezi, hogy mindenfajta kőolajtermékre egységesen 250 dollár/tonnára emelkedhet október 1-től az exportvám, hogy minél több terméket bent tartson az országban és azokba a régiókba tudja irányítani, amelyekben a leginkább akut üzemanyaghiány alakult ki (például a dél-nyugati régiók), és így veszélyezteti például az őszi betakarítási munkálatok elvégzését, illetve esetleg a jövő tavaszi orosz elnökválasztásra is kockázatokat jelenthet. Múlt pénteken kiszivárgott már egy tervezett orosz lépés, ami az export teljes betiltását vázolta, ehhez képest most egy fokkal enyhébb lépés körvonalazódik:

A 250 dolláros egységes exportvám extrém magasnak számít arra tekintettel, hogy a könnyű olajtermékekre, a középdesztillátumokra, és a gázolajra a vám tonnánként szeptemberben 6,4 dollár, a nyersolaj és a nehézolajtermékek esetén pedig 21,4 dollár. A kiszivárgott intézkedés értelmében az orosz tárca részben, vagy teljes mértékben visszatéríti majd az érintett cégeknek azokat a pénzügyi terheket, amelyek abból adódnak, hogy betartják a belföldi piacra történő olajtermék-szállítási kvótákat.

A lépés többek között azért pikáns, mert a világ egyik legnagyobb olajtermelőjéről van szó, amelyben nyár óta egyre akutabb üzemanyaghiány alakult több ok együttese miatt (pl. olajfinomítók felé visszafogott kormányzati támogatások, elhúzódó finomítói karbantartási munkálatok, kiskereskedelmi árkorlátozások az orosz piacon, gyenge rubel exportot serkentő hatása). Az ügy azért fontos magyar szemmel is, mert a fenti durva exportvám emelés a különféle olajtermékeket eltérítheti például az ázsiai piacokról, így az ottani relatív termékhiány Európában is felhajtja az árakat. Ez főleg az egyébként is dízelhiányos szegmensben okozhat áremelkedést/zavarokat a mi régiónkban is, ha valóban meglépik az oroszok a meglebegtetett intézkedést.

