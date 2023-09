Eljött az üvegplafon a magánegészségügyben

A magánorvoslás és magánegészségügyi szolgáltatás igénybevétele rendkívül érzékeny a lakosság általános életszínvonal romlására - jelezte saját felméréseik alapján a Private Health Forum konferencián tartott előadásában Váradi Péter, a Prémium Pénztárcsoport ügyvezetője. Prezentációjában arról is beszélt, hogy az egészségpénztári rendszer válságálló, a bevételeik 24%-kal bővültek egy év alatt, viszont arra is rámutatott, hogy a szolgáltatási árakban az üvegplafon eljött, megállt az áremelkedés.

Váradi Péter előadásának elején a pénztártagok körében végzett kérdőíves felmérés rendkívül érdekes eredményeit mutatta be. A válaszolók körében érezhető volt az életszínvonalromlás, ugyanis a megkérdezettek 40%-a számolt be arról, hogy romlott az életszínvonala. A másik fontos eredmény pedig, hogy a magánorvoslás rendkívül érzékeny az életszínvonal romlására. A felmérésben ezért is kérdeztek rá arra, hogy hogyan reagál az ügyfél erre a helyzetre, és hol próbál spórolni. Első helyen a táplálékkiegészítőket nevezték meg az ügyfelek, míg a magánorvost a válaszolók 43%-a említette meg, ami a második legmagasabb arányszám.

A Prémium Egészségpénztár felméréséből az is kiderült, hogy a válaszolók 49%-a szerint drága volt a magánegészségügy, de továbbra is használni fogja ezeket a szolgáltatásokat, mert nem éri el az állami rendszert. A válaszolók 27%-a pedig azt mondta, hogy drága a magánszolgáltató, ezért választja a közfinanszírozott rendszert. Váradi Péter arra is kitért, hogy az állami egészségügyben a teljesítmény még nem állt helyre, a motiváció nem erős ebben a rendszerben.

Azt is kifejtette az ügyvezető, hogy az egészségpénztári rendszer válságálló, ugyanis a bevételeik 24%-kal bővültek egy év alatt, míg a szolgáltatási kiadások 39%-kal emelkedtek. Mintegy 80 milliárd forintot érnek el az egészségpénztári kiadások, a biztosítói kiadásokkal együtt ez 100 milliárd forintnyi intézményesített kiadást jelent. Vagyis ezek aránya a teljes piacon 10%, ami nagyon alacsony - vélekedett.

Előadásának végén kifejtette, hogy a magánszolgáltatói árakban eljött az üvegplafon, ami az elmúlt évek áremelkedési trendjének végét is jelentheti.

