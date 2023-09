Figyelmeztet a szakértő: újra be kell oltani a magyarokat, de van egy nagy kérdőjel

Gyengül a megszerzett immunitás Magyarországon

Az IME járványügyi konferenciáján egy, a hazai háziorvosok bevonásával készült vizsgálat tanulságait ismertette Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ Egészségbiztonság Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.

Oroszi közölte: a 60 év alattiaknál sürgető az immunitás megerősítése, az ő védettségük a legalacsonyabb, a 60 felettiek védettségének becsült értéke „közepesen magas” (56,5 százalék); összességében viszont kijelenthető, hogy az átoltottság és az immunitás, amit a védőoltásokkal a hazai lakosság az elmúlt években megszerzett, „korosodik”, azaz vészesen gyengül.

Az idei őszi-téli szezonra valamennyi nemzetközi járványügyi szervezet az oltások megerősítését ajánlja az omikron alvariánsaira frissített vakcinákkal.

Oltási kampányok indultak - Mi a helyzet Magyarországgal?

Németország hétfőn elindította őszi oltási kampányát a légúti fertőzések megelőzésére, népszerűsítve egy frissített COVID-19 emlékeztető oltást csak idősek vagy magas betegségkockázattal rendelkezők számára.

Az EU szabályozói a múlt hónapban zöld utat adtak a Pfizer és német partnere, a BioNTech frissített COVID-19 vakcinájának, amely az omikron XBB.1.5 változatát célozza meg.

Az Egyesült Királyság a 75 év felettieket, a gondozóotthonokban élőket és az immunszupprimált embereket sorolta az újraoltandók körébe.

Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja a múlt héten aláírta a frissített COVID-19 vakcinák széles körű alkalmazását a 6 hónapos és idősebb korosztály számára.

A Népszava próbálta megtudni a magyar járványügyi hatóságtól, hogy lesz-e újabb oltási kampány, illetve hol és milyen vakcinát kaphat a lakosság.

Magyarországon a COVID-19 fertőzések döntő többsége jelenleg sporadikusan (elszigetelten) fordul elő, az új koronavírus országos járványos terjedése nem tapasztalható. Az oltás továbbra is kérhető. A koronavírus elleni védőoltások, illetve a koronavírus omikron variánsa elleni Pfizer vakcina az oltópontok mellett a háziorvosoknál is elérhető

- állt a lapnak megküldött válaszban.

A Népszava ezt követően Békássy Szabolcsnál, az alapellátás kollegiális vezetőjénél érdeklődött, ám szerinte a háziorvosok még nem oltanak, mert azt nem indokolja járványügyi helyzet.

A keddi szakmai fórumon előadást tartó Oroszi Beatrix szerint azonban nincs okunk különösebb lazításra, a világjárvány ugyanis folytatódik. Úgy véli, ebben a helyzetben két lehetőség van: az alkalmazkodás, amellyel az ellátórendszer túlterheltségét próbáljuk elkerülni, illetve a kockázatok csökkentése, de a legjobb, ha a kettőt együtt csináljuk. Elmondta, hogy a SARS-COV-2 vírus nagyon változékony és sok szempontból kiszámíthatatlan, és az is ismert, hogy a betegség ellen nincs terápia, aki megfertőződik, annak csak a tüneteit lehet kezelni. Ma már az is egyértelmű, hogy a védőoltás hatása idővel csökken, rendszeresen van szükség emlékeztető oltásra - jegyezte meg.

Nem ismerünk járványügyi adatokat a most zajló hazai fertőzésekről,ezért nincs is más lehetőség, mint hogy minden eszközt megragadjunk a kockázatok csökkentésére

- jelentette ki Oroszi.

Oroszi hangsúlyozta: a vizsgálatukkal nem találtak bizonyítékot arra, hogy a SARS-COV-2 fertőzés oltás nélkül védelmet nyújtott volna az újabb megfertőződés ellen.

Az egy éven belül kapott oltás és plusz fertőzés együttesen magas fokú védelmet biztosított a 18 éves és az idősebbek körében, különösen a 60 év felettieknél. Ha valaki egy éven belül esett át koronavírus-fertőzésen, egy újabb védőoltás számára is ajánlott, mert

önmagában a megfertőződés csak nagyon rövid távon, legfeljebb 3 hónapig nyújt védelmet az újabb megbetegedés ellen az előttünk álló légúti szezonban.

A szakember arra is figyelmeztetett, hogy akik eddig nem részesültek alapimmunizálásban, azaz nincs legalább három oltásuk, ideje, hogy pótolják. Kiemelte: ha egyszerre nem is lehet valamennyit most megszerezni, egyetlen oltás is több a semminél.

Oroszi Beatrix a Népszava kérdésére elmondta, hogy jelen pillanatban nincs publikus információja arról, milyen oltóanyagot rendelt vagy rendelhet Magyarország a most következő őszi szezonra.

Az Egészségügyi Világszervezet, az Európai Betegségmegelőzési Járványügyi Központ, az EMA, az amerikai CDC, mint mértékadó nemzetközi szakmai testületek egyaránt azt javasolják, hogy frissíteni kell az oltóanyagok összetevőjét, és már nem érdemes az eredeti vuhani törzs-elleni vakcinával oltani.

Címlapkép forrása: Getty Images