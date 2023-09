Olyan dolog történhet a napelemeknél, amire már régóta nem volt példa

A telepítési számok alapján már most látszik, hogy 2023 brutális rekorddöntést hoz a magyarországi naperőmű-kapacitás bővülésében. Az elmúlt években megszokottakkal szemben a növekedésből a háztartási méretű napelemes rendszerek (HMKE-k) hasonló súllyal veszik ki a részüket, mint a nagy napelemparkok. A HMKE-szegmens kiemelkedő teljesítménye mögött elsősorban egyszeri hatások állnak, és nagyrészt annak a következménye, hogy a kereslet 2022-ben két szökőár-szerű hullámban korábban nem látott magasságokat ért el a rezsiemelés és a betáplálási stop bejelentésének hatására. az idei év.

Rekord bővülés 2023-ban

Amint arról az Energiaügyi Minisztérium közlése nyomán már beszámoltunk, augusztusban tovább nőtt a hazai naperőmű-kapacitás, a részletes statisztikából pedig az is kiderül, hogy a növekedés ezúttal is elsősorban a háztartási méretű napelemes rendszerek (HMKE) szegmensének volt köszönhető.

A hónap folyamán a fotovoltaikus erőművek magyarországi beépített teljesítőképessége 88 MW-tal megközelítőleg 5205 MW-ra emelkedett.

Ahogyan arra korábban több cikkben mi is és közleményében most a szaktárca is felhívta a figyelmet, a 2023 eddig eltelt 8 hónapja során regisztrált, összeséségben 1187 MW-os növekedés

már nagyobb, mint az eddigi éves rekordot tartó 2022-es évben elért 1063 MW-os bővülés.

A növekedés üteme azonban az utóbbi hónapokban lassabbra váltott, ami - az előzmények ismeretében némileg váratlanul - főleg az ipari méretű (50 kW feletti) naperőművek alacsonyabb telepítési értékeivel magyarázható.

Az elmúlt hónapban (augusztus 1. és szeptember 1. között) a napelemparkok beépített teljesítőképessége mindösszesen 2 MW-tal nőtt, míg a HMKE szegmensé 86 MW-tal. De már a korábban is megfigyelhető volt, hogy a háztartási méretű naperőművek piaca kapacitásbővülés tekintetében felülteljesíti az ipari méretű naperőművekét: júliusban a HMKE-kapacitás 17 MW-tal, a napelemparkok beépített teljesítőképessége pedig csupán 10 MW-tal nőtt, miután júniusban még 73 MW, illetve 109 MW volt a növekmény.

Ennek, illetve a korábbi hónapok teljesítményének eredményeképpen az idei közel 1200 MW-os összesített fotovoltaikus kapacitásbővülésből a két szegmens megközelítőleg egyenlő arányban veszi ki a részét. A HMKE-kapacitás az idei év első 8 hónapjában összesen mintegy 588 MW-tal nőtt, míg a napelemparkok esetében 599 MW-os bővülésről beszélhetünk. Ez szintén rendhagyóvá teszi az idei rekordévet, miután az elmúlt években az ipari méretű naperőművek beépített teljesítőképessége évente jellemzően jóval nagyobb mértékben bővült, mint a HMKE-kapacitás.

6 éve nem volt ilyen

A háztartási napelemes kapacitás eddigi legnagyobb éves bővülése 407 MW volt (2021-ből), míg a napelemparkok beépített teljesítőképessége 696 MW-tal nőtt az ilyen szempontból eddigi legerősebb évben (2022-ben). A HMKE-szegmens idei teljesítménye tehát az elmúlt éveket figyelembe véve sokkal kiemelkedőbbnek tűnik, mint a nagy naperőműveké, így jelen állás szerint arra is van esély, hogy hosszú idő után

2023-ban ismét legalább akkora új kapacitás települ a háztetőkön, mint napelempark-projektek keretében.

Erre legutóbb 2017-ben volt példa, amikor a HMKE-kapacitás 76 MW-tal (240 MW-ra) nőtt az év folyamán, míg az 50 kW feletti kategóriában nem egészen 54 MW-tal (109 MW-ra) bővült a beépített teljesítőképesség. Az ezt megelőző években, a magyar fotovoltaikus piac kezdeti szakaszában a HMKE-szegmens rendre felülteljesítette a napelemparkokét, igaz, ehhez az utóbbi időszakban megszokottaknál jóval alacsonyabb éves növekedési számok is elegendőek voltak.

Mi hajtja a bővülést?

A HMKE-kapacitás idei kimagasló üzemű bővülése nagyrészt a tavalyi évben két hullámban beadott rengeteg igénybejelentésnek köszönhető. 2022-ben előbb az átlagfogyasztás feletti részre vonatkozó lakossági energiaárak megemeléséről szóló júliusi kormányzati bejelentés, majd a betáplálási moratórium november elsejei bevezetéséről szóló tájékoztató hatására több 10 ezer, becslések szerint akár 100 ezre nagyságrendű új HMKE-igény érkezhetett be a szolgáltatókhoz.

Miután a moratórium életbe lépése után a telepítő cégek és az elosztók jelzései szerint alaposan visszaesett a háztartási méretű napelemes rendszerek iránti kereslet (amit a hírek szerint az elmúlt napokban egy szokatlan megugrás követhetett Lantos Csaba energiaügyi miniszternek az éves szaldó maradásáról szóló bejelentését megelőzően), így feltehetően továbbra is nagyrészt a tavaly benyújtott igények hajtják a HMKE-kapacitás bővülését (amelyek feldolgozása értesüléseink szerint a közelmúltig nem történt meg teljes egészében).

Hogy a 2022-es igények meddig biztosíthatnak még muníciót a kapacitás bővülésének, azt most még nem lehet tudni, de más, az éves szaldó elszámolást már kivezetett országok tapasztalatai alapján

ezek kipörgése után nem lenne meglepő, ha jelentősen visszaesne a növekedés üteme,

legalábbis átmenetileg, és 2023 telepítési rekordja sokáig megdönthetetlen maradna.

A nagy napelemparkok esetében jelenleg biztosabbnak tűnik a további bővülés, és a következő bő 5 évben megközelítőleg 6000 MW-tal emelkedhet az összesített beépített teljesítőképesség, de a második hálózati csatlakozási kapacitás közzétételi eljárás újbóli elhalasztása nem javítja a befektetői környezetet.

A kormány stratégiai célja, hogy 2030-ig 12 000 MW-ra növekedjen a magyarországi naperőmű-kapacitás. A kabinet az elmúlt hónapokban vizsgálta felül és módosította fel a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) eredeti, 2020-as változatában még 6500 MW-ban meghatározott célszámot, ugyanakkor a HMKE-kre vonatkozóan nem jelölt ki új elérendő értéket, bár az eredeti verzióban rögzített cél, miszerint 2030-ban legalább 200 ezer háztartás rendelkezzen átlagosan 4 kW teljesítményű tetőre telepített napelemes rendszerrel, már lényegében megvalósult.

