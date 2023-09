Szakértő: válságban a magyar gazdaság, sok múlik az EU-s forrásokon

A magas infláció és a kamatszintek kihívással teli gazdasági helyzetet eredményeztek, de az EU-s források néhány százalékot javíthatnak a GDP adatokon - mondta el egy szakértő a Portfolio Future of Finance 2023 konferenciáján.

A konferenciáról szóló egész napos tudósításunk itt olvasható:

A Portfolio Future of Finance 2023 konferenciájának III/B szekcióját Schmidt Ákos, a Credit Management Group ügyvezető igazgatója moderálta. Előadásában Csorbai Hajnalka,, az Opten stratégiai igazgatója a hazai gazdaság helyzetéről beszélt:

Kihívással teli a mostani gazdasági helyzet: az infláció magas, ami a kamatok emelkedését okozta, reál GDP-növekedés nincs, az EU-s források megjövetele bizonytalan, és szinte minden szektorban visszaesést tapasztalunk.

A cégtörlések számának emelkedése pozitív trend is lehet, hiszen így tisztul a gazdaság: 2023-ban már több céget töröltek a hatóságok, mint amennyit bejegyeztek, ez a gazdaság tekintetében jót jelent.

Bár ezzel nem mindenki ért egyet, Csorbai Hajnalka szerint Magyarország válságban van.

A reálbérek csökkennek

A pénzügyi kockázat jelentősen megnövekedett

A bérinfláció, az alapanyag- és energiaárak emelkedése egyre nagyobb terhet rak a vállalkozásokra, de az EU-s források néhány százalékot javíthatnak a GDP-adatokon.

Zakor Tímea, Waberer's International Nyrt. limitkezelési vezető előadásában elmondta, hogy a Wáberer három féle tevékenységet űz:

nemzetközi fuvarozás, ez a bevétel 60%-át,

ez a bevétel 60%-át, belföldi raktározás, ez a bevétel 29%-át,

ez a bevétel 29%-át, biztosítói, ez a bevétel 11%-át adja,

ez utóbbiba főként casco, CMR és rakománybiztosítói szolgáltatások tartoznak bele.

A credit management többféleképpen is tudja segíteni a Wáberer munkáját: többek között a nemfizetéssel kapcsolatos kockázatokat tudja felmérni és csökkenteni, ellenőrzi a fizetési határidőket, valamint kezeli a lejárt állományokat is.

Az elmúlt időszak egyik legújabb hozománya, hogy folyamatosan nőnek a fizetési határidők:

Míg korábban 15-30 nap volt az átlagos, most egyre többen vannak, akik 60 napos határidőt kérnek.

A Wáberer az infrastruktúra fejlesztését, a területi jelenlét kiterjesztését, az e-kereskedelmi szolgáltatások bővítését és a jövőbe való befektetést tűzte ki célul a következő időszakra vonatkozóan.

Vida Szabolcs, az Új Ház Zrt. gazdasági igazgatója az építőipar gazdasági kihívásairól beszélt. Ismertette, hogy az építőipar Magyarországon kedvező pályán haladt az utóbbi években, most azonban ez a trend megfordulhat, ami akár hosszú ideig is megmaradhat. Az elsődleges keresletet a lakossági hitelállomány tudja megmutatni: a kamatszintek emelkedésével visszaesett az új kihelyezések volumene, ez pedig az építőipar helyzetére is negatívan hatott ki. Az előbbi trend a vállalati hitelállományra kevésbé igaz: bár a kamatok itt is megemelkedtek, a hitelkihelyezések nem estek vissza annyira. Ez azért lehet, mivel a vállalatoknak a válságos időszakban is szükségük van hitelre.

Az építkezések száma is megtorpant, 2023 második negyedévében 20%-os visszaesést tapasztalhattunk. Az építőipar és a GDP teljesítménye nagyjából együtt mozog, de az adatokból az is megfigyelhető,

hogy az építőiparban körülbelül kétszer akkora visszaesés várható, mint a GDP-adatoknál.

Bár a szektor jövedelmezősége változni fog, ez nem jelenti azt, hogy az ágazat veszteséges lesz.

Póka Valentin, a Coface országigazgatója a klímaváltozás üzleti hatásairól adott elő. A szakértő elmondta, hogy a gazdaság lokálisan és globálisan is lefele ívelő pályára állt, ezt a negatív árukereskedelmi adatok is alátámasztják. Az inflációt az eurózónában az energiaárak, Amerikában a szolgáltatói szektor nyomta leginkább felfelé, Európában éppen ezért az energiaárak csökkenésével az infláció is kedvezőbb pályára állt.

Póka szerint a döntéshozók túl későn reagáltak az inflációra, és túl erősen tették meg azt.

Európába a közeljövőben várhatóan megérkezik az El Nino, amely a mezőgazdaságból (gabona, cukor, pálma) élő országokra jelentős hatással lesz.

