Most fizetjük meg csak igazán az infláció árát, nagy ütések érnek Európában

A központi bankok világszerte a kamatemelés-sorozat csúcspontjához közelednek, de az infláció elleni küzdelem gazdasági következményei csak most kezdenek felszínre törni, különösen Európában. A legfrissebb felmérések szerint Európa gazdasága 2023 harmadik negyedévében zsugorodhatott.

Az elmúlt öt napban világszerte 12 központi bank döntött a kamatpolitikájáról, közülük nyolc az irányadó kamatlábak változatlanul hagyása mellett döntött, köztük a Federal Reserve és a Bank of England. Ez a kamatemelési kampány példátlan hossza, mértéke és üteme miatt figyelemre méltó. Több döntéshozó emelte a hitelfelvételi költségeket, mint a történelem bármely hasonló időszakában.

Ezeket a kamatemeléseket a fogyasztás lehűtése, a munkaerőpiacok lazítása és végső soron a gazdasági növekedés lassítása érdekében hajtották végre, az infláció megfékezése érdekében. Hatásuk azonban az utolsó kamatemelés után is sokáig fennmarad, és a munkaerőpiac és a gazdasági növekedés gyengülésének időtartama és mértéke jelentős szerepet játszik annak meghatározásában, hogy a központi bankok mikor kezdenek ismét kamatcsökkentésbe - írja elemzésében a WSJ.

Bár számos központi bank jelezte, hogy a kamatcsökkentés csak jóval 2024-ben vagy később valószínűsíthető, ez a kilátás változhat, ha a gazdaságok a vártnál jobban lelassulnak.

Európában nagyobb a gazdasági lassulás kockázata, mint az Egyesült Államokban, és aggodalomra ad okot, hogy az európai gazdaság nehezen tud megbirkózni a jelenlegi monetáris politikai feltételekkel.

A világgazdaság 2023 második negyedévében a lehűlés jeleit mutatta, különösen az Egyesült Államokon kívül. Európa tűnik a legveszélyeztetettebbnek a teljes zsugorodással szemben, és a magasabb kamatlábak további hatása súlyosbítja a meglévő gazdasági ellenszelet.

Az európai beszerzési menedzserindexek szeptemberi felmérései a feldolgozóiparban és a szolgáltatóknál újabb egy hónapos csökkenő aktivitást jeleznek, ami az európai gazdaság lehetséges zsugorodására utal 2023 harmadik negyedévében. A kilátások romlottak, az új megrendelések 2020 novembere óta a leggyorsabb ütemben csökkentek.

A Hamburg Commercial Bank a felmérések elemzése alapján a bruttó hazai termék (GDP) éves szinten mintegy 1,6%-os csökkenését valószínűsíti az Európai Unióban.

Meglepőnek tartják, hogy mind a feldolgozóipar, mind a szolgáltatási szektorok hozzájárulnak a gyengülő kereslethez az euróövezetben.

Az Egyesült Királyságban az S&P Global által a beszerzési menedzserindexek körében végzett felmérések 2009 márciusa óta a legjelentősebb visszaesést jelezték az aktivitásban, kivéve a Covid-19 világjárvány kitörését követő hónapokat.

A JP Morgan közgazdászai szerint ezek a felmérések 2023 harmadik negyedévében gazdasági stagnálást jeleznek, és az év utolsó negyedévében nem várható élénkülés.

Az Egyesült Államokban, bár a foglalkoztatás továbbra is robusztus teljesítményről árulkodik, a gazdaság szélesebb értelemben véve az erős nyári növekedés után a lehűlés jeleit mutatja. Az áruk és szolgáltatások új megrendelései csökkentek, a kibocsátás pedig stagnált.

Néhány központi bank, például az Európai Központi Bank, Svédország és Norvégia tovább emelte az irányadó kamatlábakat, de a közgazdászok arra számítanak, hogy ezek a lépések az utolsók között lesznek. Bár az infláció globálisan mérséklődik, az élelmiszerár-infláció továbbra is magas, az olajpiacokon most újabb áremelkedés indult, és a maginfláció továbbra is ragadós marad. Következésképpen a központi bankok óvatosak az irányadó kamatlábak közeljövőben történő csökkentésével kapcsolatban, felismerve az inflációs nyomás fennmaradását.

