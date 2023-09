Tovább drágult a Budapest–Belgrád-vasútvonal, de végül még ennél is sokkal drágább lehet

Több mint 5,4 milliárd forint többletforrást kap a Budapest–Belgrád-vasútvonal – írja a hvg.hu a csütörtök este megjelent Magyar Közlöny alapján. Közben a Telex arról írt, hogy a biztosítórendszert a kínai fél nem tudja megcsinálni uniós szabványok szerint, ezért másik kivitelezőt kell keresni, ami miatt még drágább lehet az építkezés. De az is lehet, hogy végül nem is a tervezett 160 km/órával, hanem csak 100 km/órával közlekednek majd a vonatok, ha nem sikerül kiépíteni a rendszert. A lap információi szerint az ügy odáig jutott, hogy Orbán Viktor októberi kínai útján is szóba fog kerülni a kérdés.