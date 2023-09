Az amerikai kormányt megint leállás fenyegeti, és a politikusoknak ebből szemlátomást elege van

Csak az elmúlt évtizedben háromszor állt le a szövetségi kormányzat, és a negyedik eset elkerülhetetlennek tűnik. Ezek a leállások ritkán hoztak jelentős szakpolitikai változásokat, de gyakran konkrét gazdasági károkat hagytak maguk után. Kormányzati leállás legtöbbször akkor következik be, amikor a kétpárti törvényhozásban nem jutnak megállapodásra a képviselők a költségvetésről, és egyik pártnak sincs döntő többsége.

Az elmúlt napokban megnőtt az érdeklődés az olyan tervek iránt, amelyek célja a leállások teljes megszüntetése. Ezeknek a terveknek egy része már régóta napirenden van – írja a lap.

Mi lehetne ésszerűbb, mint egy olyan törvényjavaslat elfogadása, amely megakadályozná a leállásokat?

- kérdezte nemrégiben Ron Johnson republikánus szenátor aki szavazást sürget a kérdésről. Szerinte egy ilyen törvényjavaslatot 100-0 arányban szavaznának meg a Szenátusban.

A lap szerint a tervek nagy része nem fog megvalósulni, az egyik azonban törvényjavaslat formájában a következő napokban kiemelt meghallgatásig és szavazásig juthat a szenátusban. Így legalább egy halvány reménysugár van arra, hogy a Washingtont megbénító leállások megszűnhetnek.

A Yahoo Finance összeszedte a különböző felmerülő lehetőségeket.

A jelenleg legnagyobb népszerűségnek örvendő terv egy kétpárti szenátusi előterjesztés, a 2023-as kormányleállások megelőzéséről szóló törvény (Prevent Government Shutdowns Act of 2023). A törvény lényege, hogy a kormányzatot automatikusan nyitva tartják akkor is, ha az éves kiadási törvényjavaslatokat nem fogadják el időben.

A törvényjavaslat emellett azt is előírná, hogy a törvényhozóknak és a végrehajtó hatalom érintett tisztviselőinek Washingtonban kell maradniuk és megállás nélkül dolgozniuk, amíg az alku meg nem születik, a kongresszusnak például minden nap legalább egyszer üléseznie kéne. Eközben az utazási költségeket is megvonnák a képviselőktől további ösztönzésként.

Az előterjesztés a fentiek szükségességét azzal indokolják, hogy a közelmúltbeli 35 napos leállás (amely 2018. december 22-től 2019. január 25-ig tartott) sokkal rövidebb lett volna, ha a tárgyalófeleknek karácsonykor is Washingtonban kellett volna maradniuk.

A törvény egyik előterjesztője szerint ez azt üzeni a képviselőknek, hogy addig kell folyamatosan dolgozniuk a megoldáson, amíg meg nem találják.

A törvényjavaslatot nemcsak a pártok egy-egy szenátora támogatja, mivel Chuck Schumer, a demokrata többség frakcióvezetője is láthatólag támogatna egy ilyen jellegű megoldást. Ráadásul van olyan szenátor, aki a kormányzati kiadásokat bevallottan mindaddig blokkolja, amíg nem születik tartós megállapodás a kormányzati leállás visszatérő problémájának megszüntetésére.

Ugyanakkor a Yahoo Finance felhívja a figyelmet, hogy a törvényjavaslatnak vannak ellenzői is, valamint alternatív javaslatok is vannak a megoldásra vonatkozóan. Egy másik javaslat például garantálná, hogy a szenátusi bizottságokban megszavazott költségvetési javaslatok rövid időn belül a Szenátus elé kerülnének.

Ez a megközelítés nem feltétlenül vetne véget a kormány leállásának, de megszüntetné az egyik legszűkebb keresztmetszetet, ugyanis a bizottságokban megszavazott törvényjavaslatok szenátusi szavazását a szenátorok hajlamosak taktikai okokból késleltetni. Egy ilyen megoldással a jellemzően konstruktívabb bizottságokban elfogadott javaslatok könnyebben átmennének a végszavazáson is, csakhogy egy ilyen intézkedéshez a Szenátus eljárásrendjét kéne megváltoztatni. Az előterjesztő egyébként úgy érvel, hogy a Szenátus a szokásjog szerint régen úgy működött, ahogy az a törvényjavaslatban szerepel, az utóbbi időben viszont elterjedtek a végszavazás késleltetésével járó politikai taktikázások.

Egy harmadik javaslat az úgynevezett "End Shutdowns Act" (A leállások megszüntetéséről szóló törvény), amely elsősorban a leállásokkal leghátrányosabban érintő kormányzati dolgozókat védené. A javaslat automatikus ideiglenes finanszírozást kezdeményezne az új költségvetési év kezdetén, ha a lejárat küszöbön áll, és korlátozná azt is, hogy a szenátus milyen más kérdésekkel foglalkozhatna, amíg nem születik hosszú távú kiadási megállapodás. Ezt a tervet két demokrata szenátor terjesztette elő, tehát nem kétpárti javaslatról van szó, elfogadása már csak ezért is kérdéses. A javaslat egyébként már 2018-ban is napirenden volt.

Van olyan elképzelés is, amely a törvényhozók pénztárcáját célozná meg. A "No Pay for Congress During Default or Shutdown Act" (magyarra valahogy így fordítható: A Kongrsszusnak történő kifizetések kormányzati leállás idején való felfüggesztéséről szóló törvény) pontosan azt teszi, amit a címe sugall. A törvényhozók fizetését az adósságplafon nem teljesítése vagy a szövetségi kormányzat leállása alatt visszatartanák, de aztán - a 27. módosítással összhangban - a kongresszusi ülésszak végén kifizetnék.

A lap végezetül megjegyzi, hogy bár ezúttal nagyobb hajlandóság látszik a törvényhozók részéről a visszatérő gyakorlat felszámolására, de könnyen lehet, hogy a szenátorok végül nem tudnak majd tartós megállapodást találni.

Címlapkép forrása: Getty Images